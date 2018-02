แพ้แต่เข้ารอบ! ออสเตอร์ซุนด์บุกทุบอาร์เซนอลถึงถิ่น 1-2 (4-2)

ออสเตอร์ซุนด์ 2 ประตูในช่วง 2 นาที ช่วยให้ทีมเอาชนะอาร์เซนอลถึงถิ่น 2-1 แต่เป็นอาร์เซนอลที่เข้ารอบด้วยประตูรวม 4-2

ฟุตบอล ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก รอบ 32 ทีม นัดที่ 2 ที่สนามเอมิเรตส์ สเตเดี้ยม อาร์เซนอล เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ออสเตอร์ซุนด์จากสวีเดน ในเกมแรกอาร์เซนอลบุกชนะถึงสวีเดน 3-0

นาทีที่ 14 อเล็กซ์ อิโวบี้ มีโอกาสได้ยิงในกรอบเขตโทษแต่บอลเหินข้ามคานออกไป

Our first chance of the game – @alexiwobi twists and turns away from his man before firing off target#AFCvOST 🔵 0-0 ⚪️ (14) pic.twitter.com/PUZ8sOJRZi

