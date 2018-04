FOX HIGHLIGHT: รวมไฮไลท์สาวไทยสู้สุดใจ 120 นาทีก่อนพ่ายออสซี่ 3-5

ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รอบรองชนะเลิศ ที่สนามคิง อับดุลลาห์ที่ 2 “ชบาแก้ว” ทีมชาติไทย พบกับ “มาทิลด้า” ทีมชาติออสเตรเลีย

นาทีที่ 17 ทีมชาติออสเตรเลียได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากลูกเตะมุมเล่นสั้น และเป็นกาญจนาพร แสนคุณ โหม่งสกัดเข้าประตูตัวเอง

17′ GOAL!⚽️ 1-0 @TheMatildas A well-deserved opener for the Australians, as a short corner followed by a cross was headed into the back of her own net by Kanjanaporn Saengkoon!#AUSvTHA #WAC2018 #Jordan2018 pic.twitter.com/PWuHB6OpjA — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 17, 2018

นาทีที่ 20 ทีมชาติไทยได้ประตูตีเสมอจากลูกชิปของกาญจนา สังข์เงินที่แม็คเคนซี่ อาร์โนลด์ รับบอลไว้ไม่อยู่

20′ GOAL!⚽️ 1-1 Thailand 😶A howler from keeper Mackenzie Arnold, as she fails to make a simple catch and deflects Kanjana Sung-Ngoen’s lob into the back of the net! GAME ON!👊#AUSvTHA #WAC2018 #Jordan2018 pic.twitter.com/dOSZpKGk4Y — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 17, 2018

จบครึ่งแรก ทีมชาติไทยเสมอออสเตรเลีย 1-1

ครึ่งหลัง ทีมชาติไทยแซงนำ 2-1 ในนาทีที่ 63 จากการยิงของรัตติกาล ทองสมบัติ

63′ GOAL!⚽️ 2-1 Thailand Absolute mayhem at the back as goalkeeper Arnold’s tough day continues after a botched clearance was dispatched emphatically into the top corner by Rattikan Thongsombut! An upset on the cards!#AUSvTHA #WAC2018 #Jordan2018 pic.twitter.com/uLlZu95ui9 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 17, 2018

นาทีที่ 87 ทีมชาติไทยเหลือผู้เล่น 10 คนเมื่อวิลัยพร บุตรด้วง โดนใบเหลืองที่ 2 เป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม

ออสเตรเลียที่มีผู้เล่นมากกว่า มาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่ 90+1 จากการโหม่งของอลันน่า เคนเนดี้

91′ GOALLLLLL!⚽️ 2-2 @TheMatildas LATE LATE DRAMA! The Australians score in the last minute of regular time as Alanna Kennedy rose highest on a corner and headed home to keep her country in the tournament! #AUSvTHA #WAC2018 #Jordan2018 pic.twitter.com/GJXkV3MhVB — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 17, 2018

จบ 90 นาทีเสมอ 2-2 ต้องต่อเวลาพิเศษอีก 30 นาที แต่ยังไม่มีทีมใดทำประตูได้ ต้องดวลจจุดโทษตัดสิน และเป็นออสเตรเลียที่ยิงจุดโทษได้แม่นกว่า ทำให้ออสเตรเลียผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยประตูรวม 5-3