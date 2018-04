FOX HIGHLIGHT: ชมจังหวะสำคัญบุรีรัมย์บุกคว้าชัยเหนือถิ่นเจจู

ฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก นัดสุดท้าย กลุ่ม G ที่สนามเจจู เวิลด์คัพ สเตเดี้ยม เจจู ยูไนเต็ด จากเกาหลีใต้ พบกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์ไทยลีก

นาทีที่ 30 บุรีรัมย์น่าจะได้ประตูขึ้นนำจากจักรพันธ์ แก้วพรม แต่โช ยองฮยุง สกัดด้วยหน้าออกจากหน้าประตูอย่างหวุดหวิด ก่อนจบครึ่งแรกไปแบบไร้สกอร์

ครึ่งหลัง นาทีที่ 54 เป็นบุรีรัมย์ ที่ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 เมื่อดิโอโก หลุยส์ ซานโต ตอกส้นให้ศศลักษณ์ ไหประโคน จ่ายบอลให้กรกช วิริยะอุดมศิริ ชาร์จจ่อๆเข้าไป

54′ GOAL! 1-0 🇹🇭 Buriram United Diogo started the play with a no-look backheel to Sasalak, who made a delightful cross over to Korrakot for the opening goal! #ACL2018 #JJUvBRR pic.twitter.com/8c2agU1x6G — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 17, 2018

นาทีที่ 67 บุรีรัมย์น่าได้ประตูที่ 2 จากดิโอโก แต่ยิงไปติดเซฟคิม คยองมิน

67' Golden opportunity. It could have been two for Buriram, but Diogo can't finish the chance!#ACL2018 #JJUvBRR pic.twitter.com/9Jm5MOa58Y — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 17, 2018

ช่วงท้ายเกม เจจูมีโอกาสทำประตูตีเสมอ แต่ไม่สามารถยิงผ่านมือศิวรักษ์ เทศสูงเนินได้ หมดเวลาการแข่งขันเป็น บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกชนะเจจู ยูไนเต็ด 1-0 มี 9 คะแนนจาก 6 นัด ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายเป้นครั้งที่ 2 ของสโมสร หลังจากที่เคยทำได้เมื่อปี 2013