ฟุตบอลไทย

FOX HIGHLIGHT: รวมช็อตทำประตูชบาแก้วถล่มปินส์ลิ่วบอลโลก

ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A นัดสุดท้ายที่สนามคิง อับดุลลาห์ 2 ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ ในเกมนี้หากใดได้ 3 แต้มก็จะสามารถผ่านไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายที่ฝรั่งเศสทันที

นาทีที่ 28 ทีมชาติไทยได้จุดโทษจากจังหวะที่ทานาห์ แอนนิส ทำแฮนด์บอล และเป็นกาญจนา สังข์เงิน สังหารจุดโทษไม่พลาด และเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรก

นาทีที่ 53 ทีมชาติไทยได้ประตูที่ 2 จากกาญจนา สังข์เงินคนเดิม

นาทีที่ 62 ทีมชาติประตูนำห่าง 2-0 จากฟรีคิกอันสุดสวยของศิลาวรรณ อินต๊ะมี

ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 3 ทีมชาติฟิลิปปินส์ได้ประตูปลอบใจจากจากเจสซี่ ชัก

หมดเวลาการแข่งขันเป็นทีมชาติไทยที่เอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป 3-1 ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกเป็นครั้งที่ 2 ในประวัติศาสตร์

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