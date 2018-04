FOX HIGHLIGHT: รวมช็อตทำประตูชบาแก้วถล่มปินส์ลิ่วบอลโลก

ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A นัดสุดท้ายที่สนามคิง อับดุลลาห์ 2 ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ ในเกมนี้หากใดได้ 3 แต้มก็จะสามารถผ่านไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายที่ฝรั่งเศสทันที

นาทีที่ 28 ทีมชาติไทยได้จุดโทษจากจังหวะที่ทานาห์ แอนนิส ทำแฮนด์บอล และเป็นกาญจนา สังข์เงิน สังหารจุดโทษไม่พลาด และเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรก

28′ GOAL! 1-0 🇹🇭 Sung-Ngoen slots home a perfect penalty to open the scoring for the Thai.#WAC2018 #Jordan2018 #THAvPHI pic.twitter.com/VPs7o7Ozkw — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) 12 เมษายน 2561

นาทีที่ 53 ทีมชาติไทยได้ประตูที่ 2 จากกาญจนา สังข์เงินคนเดิม

นาทีที่ 62 ทีมชาติประตูนำห่าง 2-0 จากฟรีคิกอันสุดสวยของศิลาวรรณ อินต๊ะมี

62′ GOAL! 🇹🇭 3-0 🇵🇭 WHAT A STRIKE! An Intamee free-kick puts Thailand three up in this contest. Game over 🇵🇭?#WAC2018 #Jordan2018 #THAvPHI pic.twitter.com/VMUw5tQQkL — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) 12 เมษายน 2561

ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 3 ทีมชาติฟิลิปปินส์ได้ประตูปลอบใจจากจากเจสซี่ ชัก

หมดเวลาการแข่งขันเป็นทีมชาติไทยที่เอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป 3-1 ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกเป็นครั้งที่ 2 ในประวัติศาสตร์