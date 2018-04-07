ฟุตบอลไทย

FOX HIGHLIGHT: รวมจังหวะทำประตูแข้งมังกรสาวดับชบาแก้ว

ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รอบแบ่งกลุ่ม ชิงแชมป์เอเชีย นัดแรก ที่สนามอัมมาน อินเตอร์เนชันแนล สเตเดี้ยม ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติจีน

ในครึ่งแรก ทีมชาติจีนมีโอกาสบุกมากกว่า แต่ทัพชบาแก้วยังมีโอกาสสวนกลับงามๆอยู่ 2-3 ครั้ง แต่ไม่มีทีมใดทำประตูได้ จบครึ่งแรกเสมอกันอยู่ 0-0

นาทีที่ 56 ทีมชาติจีนได้ประตูขึ้นนำจากการฮาล์ฟวอลเลย์ของซง ต้วน

นาทีที่ 64 ทีมชาติจีนได้ประตูที่ 2 จากฟรีคิกของหวัง ชวง

อีก 3 นาทีถัดมา ทีมชาติจีนได้ประตูที่ 3 จากการยิงของหลี ยิ่ง

นาทีที่ 77 ทีมชาติจีนได้ประตูที่ 4 ปิดท้ายจากซง ต้วน

หมดเวลาการแข่งขัน ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติไทยไป 4-0 นัดต่อไป ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย พบกันเจ้าภาพ จอร์แดน ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน เวลาเที่ยงคืน

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