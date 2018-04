FOX HIGHLIGHT: รวมจังหวะทำประตูแข้งมังกรสาวดับชบาแก้ว

ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รอบแบ่งกลุ่ม ชิงแชมป์เอเชีย นัดแรก ที่สนามอัมมาน อินเตอร์เนชันแนล สเตเดี้ยม ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติจีน

ในครึ่งแรก ทีมชาติจีนมีโอกาสบุกมากกว่า แต่ทัพชบาแก้วยังมีโอกาสสวนกลับงามๆอยู่ 2-3 ครั้ง แต่ไม่มีทีมใดทำประตูได้ จบครึ่งแรกเสมอกันอยู่ 0-0

นาทีที่ 56 ทีมชาติจีนได้ประตูขึ้นนำจากการฮาล์ฟวอลเลย์ของซง ต้วน

56′ GOAL 🇨🇳 1-0 🇹🇭 It was long coming and Song Duan finally applies the finishing touch to give the Chinese a deserved lead in this contest.#WAC2018 #Jordan2018 #CHNvTHA pic.twitter.com/uZ9YmnaiS8 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) 6 เมษายน 2561

นาทีที่ 64 ทีมชาติจีนได้ประตูที่ 2 จากฟรีคิกของหวัง ชวง

64′ GOAL! 🇨🇳 2-0 🇹🇭 WHAT A STRIKE! Wang Shuang thumps in a free-kick into the bottom left corner to double the lead for China.#WAC2018 #Jordan2018 #CHNvTHA pic.twitter.com/H6pyV9OLAS — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 6, 2018

อีก 3 นาทีถัดมา ทีมชาติจีนได้ประตูที่ 3 จากการยิงของหลี ยิ่ง

67′ GOAL! 🇨🇳 3-0 🇹🇭 Clinical from CHINA! Li Ying adds a third with a smashing finish to put this game beyond the Thai.#WAC2018 #Jordan2018 #CHNvTHA pic.twitter.com/GnKmih44ac — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 6, 2018

นาทีที่ 77 ทีมชาติจีนได้ประตูที่ 4 ปิดท้ายจากซง ต้วน

77′ GOAL 🇨🇳 4-0 🇹🇭 Ping ball in the penalty box! Song Duan latches on to a loose ball to grab her second and China’s fourth of the game.#WAC2018 #Jordan2018 #CHNvTHA pic.twitter.com/T7n4jpeI1e — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 6, 2018

หมดเวลาการแข่งขัน ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติไทยไป 4-0 นัดต่อไป ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย พบกันเจ้าภาพ จอร์แดน ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน เวลาเที่ยงคืน