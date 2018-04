FOX HIGHLIGHT: ปราสาทไม่ยอมตายไล่ตีเสมอกว่างโจว 1-1

ฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม G นัดที่ 5 ที่สนามธันเดอร์ คาสเซิล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับการมาเยือน กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์

นาทีที่ 20 กว่างโจว ได้ประตูขึ้นนำ จากจังหวะที่ อลัน ซัดติดแผงหลัง ปราสาทสายฟ้า บอลมาเข้าทาง เจิ้ง หลง วิ่งเข้ามาซัดหน้ากรอบเขตโทษแฉลบบล็อคเปลี่ยนทางเข้าไปให้ กวางโจว ขึ้นนำ 1-0 และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้

20′ GOAL! 1-0 @GZEvergrandeFC The visitors have been knocking on the door and Zheng Long gives them a deserved lead with a deflected effort.#BRRvGZE #ACL2018 pic.twitter.com/zja78HF7HG — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 3, 2018

นาทีที่ 90 กว่างโจวน่าได้ประตูที่ 2 ย้ำชัยชนะอย่างที่สุด เมื่อริคาร์โด กูลาร์ต รับบอลจากจาง เหวินเจ้า ก่อนล็อกหลบศิวรักษ์ เทศสูงเนิน แล้วยิงจ่อๆ แต่นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม สกัดออกไปได้หวุดหวิด

90′ WHAT A MISS! HOW ON EARTH DID GOULART NOT SCORE THIS??? #BRRvGZE #ACL2018 pic.twitter.com/VhqYIjyAb1 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 3, 2018

หลังจากนั้นไม่นาน บุรีรัมย์ได้ประตูตีเสมอสำเร็จ เมื่อ ดิโอโก หลุยส์ ซานโต รับบอลยาวจาก ประวีณวัช บุญยงค์ ก่อนแต่งให้ ยู จุน ซู ซัดโล่งด้วยขวาแถวๆกรอบเขตโทษเข้าไป ก่อนที่ผู้ตัดสินจะเป่าจบเกม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เสมอ กวางโจว เอเวอร์แกรนด์ 1-1 เก็บอีก 1 แต้มมีเพิ่มเป็น 6 แต้ม

90+2′ GOAL! 1-1 Buriram United Drama at the Thunder Castle! Junsoo powers home the equalizer and sends home crowd into delirium! THAT miss from Goulart earlier…#BRRvGZE #ACL2018 pic.twitter.com/nVWjRrEJfu — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 3, 2018

นัดสุดท้ายที่ต้องออกไปเยือน เจจู ยูไนเต็ด ตัวแทนจากเกาหลีใต้ ในวันที่ 17 เมษายน เวลา 18.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย