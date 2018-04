จุนซูอีกแล้ว! บุรีรัมย์ไล่เจ๊ากว่างโจวทดเจ็บ 1-1 ลุ้นต่อนัดสุดท้าย

ฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม G นัดที่ 5 ที่สนามธันเดอร์ คาสเซิล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์

นาทีที่ 17 เจิ้ง จื่อ ชิปให้ริคาร์โด กูลาร์ต วอลเลย์แต่ไม่ตรงกรอบ

นาทีที่ 20กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ ได้ประตูขึ้นนำจากการยิงของเจิ้ง หลง ที่แฉลบแนวรับบุรีรัมย์เข้าประตูไป

20′ GOAL! 1-0 @GZEvergrandeFC The visitors have been knocking on the door and Zheng Long gives them a deserved lead with a deflected effort.#BRRvGZE #ACL2018 pic.twitter.com/zja78HF7HG — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 3, 2018

นาทีที่ 41 กูลาร์ตเลี้ยงตัดเข้าใน ก่อนยิงด้วยซ้าย บอลชนคานแล้วเข้ามือศิวรักษ์ เทศสูงเนิน

นาทีที่ 43 เจิ้ง หลง ตัดเข้าในแล้วยิงด้วยซ้าย บอลเฉียดเสาออกไปแบบได้ลุ้น

จบครึ่งแรก กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ บุกมานำ บุรีรัมย์ 1-0

นาทีที่ 48 ดิโอโก หลุยส์ ซานโต มีโอกาสได้ยิง แต่ตรงตัวเจิ้ง เฉิง

นาทีที่ 51 สุเชาว์ นุชนุ่ม เปิดให้พรรษา เหมวิบูลย์ โหม่งไม่ตรงกรอบ

นาทีที่ 68 รัตนากร ใหม่คามิ เปิดให้ ดิโอโก ได้โหม่งแต่เฉียดเสาออกไป

นาทีที่ 73 ยู่ หันเจ้า จ่ายให้ เจิ้ง หลง ยิงด้วยซ้ายแต่ติดประวีณวัช บุญยงค์ ออกไป

นาทีที่ 79 จาง หลินเผิง เปิดให้เจิ้ง หลง โหม่งไปตรงตัวของศิวรักษ์ อีก 2 ต่อมากูลาร์ต จ่ายให้เฟิ่ง เสี่ยวถิ่ง ยิงไปโดนศิวรักษ์ปัดออกไปได้

นาทีที่ 85 ยู จุนซู ยิงไปโดนเจิ้ง เฉิง ปัดออกไปได้ นาทีต่อมา จุนซูได้โหม่งแต่เจิ้ง เฉิง ยังรับไว้ได้อีกครั้ง

นาทีที่ 90 กว่างโจวพลาดได้ประตูที่ 2 แบบไม่น่าเชื่อ เมื่อกูลาร์ต ล็อกหลบศิวรักษ์ ก่อนแปเน้นๆ แต่นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม สกัดออกไปได้

90′ WHAT A MISS! HOW ON EARTH DID GOULART NOT SCORE THIS??? 😱 🙈#BRRvGZE #ACL2018 pic.twitter.com/VhqYIjyAb1 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 3, 2018

นาทีที่ 90+2 บุรีรัมย์ได้ประตูตีเสมอ จากจังหวะประวีณวัชโดยนยาวให้เอ็ดการ์ โหม่งชงให้ดิโอโก ส่งให้ยู จุนซู ยิงผ่านมือ เจิ้ง เฉิง ได้สำเร็จ

90+2′ GOAL! 1-1 Buriram United Drama at the Thunder Castle! Junsoo powers home the equalizer and sends home crowd into delirium! THAT miss from Goulart earlier…#BRRvGZE #ACL2018 pic.twitter.com/nVWjRrEJfu — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 3, 2018

หมดเวลาการแข่งขัน บุรีรัมย์เปิดบ้านเสมอกับกว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ 1-1 นัดต่อไปบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดออกไปเยือน เจจู ยูไนเต็ด มในวันที่ 17 เมษายน เวลา

รายชื่อ 11 ผู้เล่นทั้งสองทีม

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด : ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน (ผู้รักษาประตู) – พรรษา เหมวิบูลย์, ประวีณวัช บุญยงค์, ยู จุนซู – กรกช วิริยะอุดมศิริ (ศศลักษณ์ ไหประโคน น.76), สุเชาว์ นุชนุ่ม (สุภโชค สารชาติ น.58), จักรพันธ์ แก้วพรม (อานนท์ อมรเลิศสักดิ์ น.84), รัตนากร ใหม่คามิ, นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม – เอ็ดการ์ ซิลวา, ดิโอโก หลุยส์ ซานโต

กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ : เจิ้ง เฉิง (ผู้รักษาประตู) -หลี่ เสี่ยวเผิง, เฟิ่ง เสี่ยวถิง, คิม ยองกวอน, จาง หลินเผิง – หวง บ่อเหวิน (หลี่ เลี่ยงเชิง น.76), เจิ้ง จื่อ (ซู ซิน น.87) – เจิ้ง หลง, ริคาร์โด กูลาร์ท, ยู่ หันเจ้า (จาง เหวินเจ้า น.81) – อลัน คาร์วัลโญ่