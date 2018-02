เจจูปืนไว! บุรีรัมย์เปิดบ้านพ่ายเจจู 0-2 รั้งบ๊วย ACL

เจจู ยูไนเต็ด ได้ 2 ประตูในช่วง 20 นาทีแรกของเกม ทำให้ทีมบุกมาคว้า 3 แต้มจากบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดถึงถิ่น

ฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลี รอบแบ่งกลุ่ม นัดที่ 2 ที่สนามธันเดอร์ คาสเซิล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับการมาเยือนของ เจจู ยูไนเต็ด

นาทีที่ 2 เป็นเจจู ยูไนเต็ด ที่ขึ้นนำไปก่อน จากการซัดไกลของ อี ชางมิน

2' GOAL! 1-0 @jejuutdfc Lee Chang Min drills one low into the bottom corner to give Jeju the lead. Disastrous start for Buriram United!#BRRvJJU #ACL2018 pic.twitter.com/LdFCeGw6e5 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 21, 2018

นาทีที่ 4 เอ็ดการ์ ซิลวา มีโอกาสได้ยิงประตูตีเสมอ แต่ซัดเข้าข้างหน้าต่างอย่างน่าเสียดาย

นาทีที่ 21 เจจูนำห่าง 2-0 จากจังหวะที่ จินซองกุ๊ก โดนจักรพันธ์ ทำฟาวล์ในกรอบเขตโทษ และเป็นมักโน่ ครูซ สังหารไม่พลาด

21' GOAL! 2-0 @jejuutdfc Magno makes no mistake from the spot and puts the South Koreans in control against Buriram.#BRRvJJU #ACL2018 pic.twitter.com/iNzz1QCTcp — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 21, 2018

นาทีที่ 26 ดิโอโก้ มีโอกาสโซโล่เดี่ยวถึงกรอบเขตโทษ ก่อนซัดหลุดเสาออกไป

จบครึ่งแรกบุรีรัมย์ตามหลังเจจู ยูไนเต็ด อยู่ 0-2

เริ่มครึ่งหลังได้ไม่กี่นาที บุรีรัมย์น่าได้ประตูตีตื้น เมื่อจักรพันธ์โชว์ทักษะหลบแนวรับ เจจู แต่ซัดข้ามคานออกไปอย่างไม่น่าเชื่อ

46' WHAT A MISS! Jakkaphan uses his skill to get past the @jejuutdfc defence but then fires way over the target!#BRRvJJU #ACL2018 pic.twitter.com/Jxayqt2Gn1 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 21, 2018

นาทีที่ 58 เอ็ดการ์ได้หลุดเข้าไปยิงมุมแคบ แต่ติดเซฟของอี ชางกึน ก่อนมาได้ลูกเตะมุม และเป็นศุภชัย ใจเด็ด ตัวสำรอง โหม่งหลุดกรอบออกไป

ช่วงท้ายเม บุรีรัมย์โหมบุกอย่างหนัก แต่ไม่สามารถทำประตูได้ หมดเวลาการแข่งขัน เป็นบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดที่เปิดบ้านแพ้เจจู ยูไนเต็ด 0-2 บุรีรัมย์แข่ง 2 นัดมี 1 คะแนน รั้งอันดับสุดท้ายของเกม ส่วนเจจูแข่ง 2 นัด มี 3 คะแนน รั้งอันดับสองของกลุ่ม G

ผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน เซเรโซ่ โอซาก้า เสมอ กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ 0-0