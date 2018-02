HIGHLIGHTS: เอ็ดการ์ซูเปอร์ซับพาบุรีรัมย์เจ๊ากว่างโจว 1-1 ประเดิม ACL

เอ็ดการ์ ซิลวา กลายเป็นซูเปอร์ซับของบุรีรัมย์ หลังลุกจากม้านั่งสำรองซัดประตูตีเสมอให้บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไล่เจ๊ากว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ 1-1 แบ่งกันไปทีมละ 1 คะแนน

ฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม G นัดแรก ที่สนามเทียนเหอ สเตเดี้ยม กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ แชมป์เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2 สมัย เปิดบ้านรับการมาเยือน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์ไทยลีก

นาทีที่ 6 เลี่ยวลี่เฉิง เปิดลูกหรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษ ดิโอโก้ หลุยส์ ซานโต สกัดออกไปได้ เป็นลูกเตะมุม เลี่ยวลิเฉิงเปิดให้ริคาร์โด้ กูลาร์ท โหม่งออกไป

นาทีต่อมา เฟิ่ง เสี่ยวถิง ได้ลองยิงไกลแต่ไม่ตรงกรอบ

นาทีที่ 15 กูลาร์ทเปิดให้อลันหลุดเข้าไปยิง แต่บอลเหินข้ามคานออกไป

นาทีที่ 16 เป็นเจ้าถิ่นที่ได้ประตูขึ้นนำ เมื่อหลี่เสี่ยวเผิง เปิดบอลจากริมเส้นให้กูลาร์ท ขวิดผ่านมือศิวรักษ์ เทศสูงเนิน เข้าไป

16' GOAL! 1-0 Guangzhou Evergrande Goulart makes good after a ball in from Li Xuepeng to open scoring with a header for Guangzhou.#ACL2018 #GZEvBRR pic.twitter.com/3qThKqEiWW — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 14, 2018

นาทีที่ 18 ดิโอโก้เปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษ แต่คิมยองกวอนสกัดออกหลังไปได้

นาทีที่ 30 รัตนากร ใหม่คามิ มีโอกาสสับไกนอกกรอบ แต่หลิวเตี่ยนเซี่ยวล้มตัวรับไว้ได้

นาทีที่ 32 อลันโยกหลบแนวรับบุรีรัมย์แล้วยิง แต่ศิวรักษ์ยังล้มตัวรับไว้ได้

นาทีที่ 41 หวงบ่อเหวินเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษ แต่แนวรับบุรีรัมย์ยังโหม่งออกไปได้ จบครงแรกกว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ นำบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1-0

ครึ่งหลัง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปลี่ยนตัว เอ็ดการ์ ซิลวา แทน สุภโชค สารชาติ

นาทีที่ 47 บุรีรัมย์น่าได้ประตูตีเสมอจากลูกเตะมุม อันเดรส ตูเญซ ยิงเฉียดเสาออกไปอย่างน่าเสียดาย

นาทีที่ 50 เลี่ยวลี่เฉิงได้เตะฟรีคิก แต่ศิวรักษ์โชว์ซุปเปอร์เซฟชกออกไปได้ นาทีต่อมา อลันมีโอกาสลองยิงไกล แต่ศิวรักษ์ยังคงรับไว้ได้

นาทีที่ 57 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้ประตูตีเสมอ 1-1 เมื่อกรกช วิริยะอุมศิริ เปิดฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษ หลิวเตี่ยนเซี่ยวปัดบอลเข้าทางเอ็ดการ์จิ้มบอลเข้าประตูไป

57' GOAL! 1-1 Buriram United Edgar taps in the equaliser after a Korrakot's free kick. Some controversy about whether it was offside, but the goal stands.#ACL2018 #GZEvBRR pic.twitter.com/7HEDoYTzTk — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 14, 2018

นาทีที่ 69 กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ เปลี่ยนตัว เจิ้งหลง แทน ยู่หันเจ้า ส่วนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปลี่ยนตัว ศุภชัย ใจเด็ด แทน ยู จุนซู

นาทีที่ 71 ดิโอโก้ได้บอลทางฝั่งขวาก่อนตัดเข้าในแล้วยิงหลุดเสาออกไป

นาทีที่ 74 กรกชเปิดเข้าหลางให้เvHดการ์ได้โหม่ง แต่ไม่ตรงกรอบ

นาทีที่ 75 เกาหลินเก็บบอลจากการสกัดบอลของตูเญซ ก่อนปั่นโค้งๆ หลุดเสาออกไป

76' Guangzhou's Gao Lin looking threatening in front of goal as the hosts go on the hunt to take back the lead.#ACL2018 #GZEvBRR pic.twitter.com/rTea33savj — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 14, 2018

นาทีที่ 77 เอ็ดการ์ได้หลุดเข้าไปยิง แต่หลิวเตียนเซี่ยวยังเซฟไว้ได้

นาทีที่ 80 กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ เปลี่ยนตัว หยาง ลี่ยู แทน อลัน ส่วนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปลี่ยนตัว ศศลักษณ์ ไหประโคน แทน จักรพันธ์ แก้วพรม

นาทีต่อมา ดิโอโก้เปิดให้ศศลักษณ์พุ่งโหม่งแต่บอลเหินข้ามคานออกไป

นาทีที่ 87 บุรีรัมย์ เปลี่ยนตัว หวัง ชางหยวน แทน เลี่ยวลี่เฉิง

นาทีที่ 90 เจิ้งหลง เลี้ยงบอลตัดเข้าบริเวณกรอบเขตโทษก่อนยิง แต่ศิวรักษ์ล้มตัวปัดออกไปได้

90' CHANCE for Guangzhou Evergrande. Zheng Long sends the ball just wide of the goal as the game enters injury time with four minutes added.#ACL2018 #GZEvBRR pic.twitter.com/TFytZwnUXD — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 14, 2018

หมดเวลาการแข่งขัน กว่างโจว เอวเอร์แกรนด์เสมอบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1-1 แบ่งกันไปทีมละ 1 คะแนน