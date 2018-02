ราชนาวียันไม่เอี่ยวล้มบอลพร้อมตั้งเป้าท็อป10

“ตะหานน้ำ” ราชนาวี เอฟซี ทีมแห่งศึกโตโยต้า ไทยลีก จัดงานเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการ ภายใต้แคมเปญ “SAYNO TO MATCH FIXING” โดยตั้งเป้าจบ 1 ใน 10 ให้ได้ พร้อมกับเปิดตัวชุดนักเตะและชุดแข่งใหม่ สำหรับสู้ศึกฤดูกาล 2018

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 16.00 น. ที่สนามกีฬาราชนาวี กม.5 สัตหีบ มีงานเปิดตัวสโมสรฟุตบอล ราชนาวี เอฟซี นำโดย พลเรือเอกรังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ประธานสโมสรพร้อมทีมงานนักเตะ สต๊าฟโค้ช รวมไปถึงแฟนคลับของสโมสร ที่เข้ามาร่วมงานเปิดตัวอย่างคับคั่ง ภายในงานได้มีการแสดงจากน้องๆเยาวชนของทีมราชนาวีทั้ง 102 คน ลงสนามแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษพบกับ นักเตะทีมราชนาวี เนื่องในโอกาสครบรอบ102ปี สโมสร อีกทั้งยังมี มินิคอนเสิร์ตจากวงดุริยางค์ทหารเรือด้วย

ทางด้าน พลเรือเอกรังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ประธานสโมสรฟุตบอลราชนาวี ได้เผยถึงความพร้อมต่างๆของทีมก่อนจะสู้ศึกฤดูกาลใหม่ด้วยว่า

“ปีนี้ผมและทีมงานได้วางเป้าหมายของทีมว่าจะต้องจบอันดับเลขตัวเดียวให้ได้ ฤดูกาลที่ผ่านมานั้น สโมสรฟุตบอลราชนาวี ทำผลงานได้ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจแต่ในช่วงท้ายทีมได้ประสบปัญหาในกรณีนักเตะมีเอี่ยวพัวพันล็อคผลสกอร์ทำให้เกิดผลกระทบทั้งในเรื่อง ภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และศรัทธาแฟนบอล”

“ซึ่งฤดูกาล 2018 ผมได้กำชับให้ทุกๆฝ่ายกวดขันกันอย่างเข้มงวด ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทุกคน ห้ามมิให้เข้าไปพัวพันในกรณีดังกล่าว ซึ่งทางสโมสรได้จัดตั้งแคมเปญ SAY NO TO MATCH FIXING โดยมีการทำสัญลักษณ์นำนิ้วชี้มาทำเป็นรูปกากบาทบริเวณหน้าอกด้านซ้ายเพื่อเป็นการต่อต้านไม่ให้ตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับการล้มบอล”

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนัดเปิดฤดูกาล ราชนาวี เอฟซี จะเปิดสนามกีฬา กม.5 สัตหีบ ต้อนรับการมาเยือนอย่าง อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด ในวันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 2561 เวลา 18.00 น.