โพลดี้เซอร์ไพรส์มอบเค้กวันเกิดบุญจัง

ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนครับและสตาฟ์โค้ชของทีมโกเบ..และขอบคุณแฟนบอลไทยทุกคนที่อวยพรวันเกิดให้ผมนะครับ ขอบคุณทุกคนมากๆครับ ส่วนตัวผมกำลังทำงานอย่างหนักนะครับในทุกๆเรื่องที่นี่ มันยากแต่ไม่ยอมแพ้ครับ!! 🎂🙏🏻🇯🇵🇹🇭 #wearekobe

A post shared by ธีราทร บุญมาทัน (@theerathon_3) on Feb 6, 2018 at 1:15am PST