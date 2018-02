ชื่นมื่น! โกเบเปิดตัว “บุญจัง” พร้อมเซอร์ไพรส์วันเกิด

初めまして、私はティーラトン ブンマータンです。宜しくお願いします! タイと日本の皆さん、Jリーグでプレーできる!このチャンスを無駄にはしないと約束します。これからも全力で頑張りますので、宜しくお願いします! あとヴィッセル神戸のサプライズで、誕生日ケーキありがとうござます! 感謝感激です! ฝากแฟนบอลไทยและแฟนบอลญี่ปุ่นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ผมจะพยายามทำให้เต็มที่กับโอกาสที่ได้รับครับ และขอบคุณสโมสรSCGเมืองทอง ขอบคุณลุงระวิ คุณป๊อก พี่แป๊ก พี่เป้ ด้วยครับ #wearekobe 🔴🇯🇵⚽️

A post shared by ธีราทร บุญมาทัน (@theerathon_3) on Feb 5, 2018 at 12:58am PST