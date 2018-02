เปิดม่าน! ไทยลีกขน 18 สโมสรแถลงเปิดฤดูกาล 2018 Battle of Warrior

สมาคมฯ และไทยลีกจับมือโตโยต้า มอเตอร์ส แถลงข่าวเปิดฤดูกาล โตโยต้า ไทยลีก 2018 ที่จะเริ่มขึ้นสุดสัปดาห์นี้เปิดฉากครั้งแรก ท่ามกลาง สื่อมวลชนล้นหลามซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 24 การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ท. พิสัณห์ จุลดิลก เลขาธิการสมาคมฯ, คุณลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์ อุปนายกสมาคมฝ่ายบัญชีและการเงิน, คุณพาทิศ ศุภะพงษ์ รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศและโฆษกสมาคมฯ, มร. เบนจามิน ตัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายควบคุมการแข่งขัน บริษัท ไทยลีก จำกัด และผู้อำนวยการคลับ ไลเซนซิ่ง และ คุณกรวีร์ ปริศนานันนทกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายจัดการแข่งขัน บริษัท ไทยลีก จำกัด

ในการนี้ สโมสรส่งตัวแทนมาร่วมงานอย่างเนืองแน่น เช่น ศรายุทธ สมพิมพ์ จาก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, เจนรบ สำเภาดี จาก เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด, แอนโทนี่ อำไพพิทักษ์วงศ์ จาก ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด, ธนบูรณ์ เกษารัตน์ จาก สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด, ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ จาก บางกอกกล๊าส เอฟซี, มนตรี พรมสวัสดิ์ จาก ราชบุรี มิตรผล เอฟซี , นัตสพล มาลาพันธ์ จาก ชลบุรี เอฟซี, อี วอน ยัง จากพัทยา ยูไนเต็ด, ดาบิด โรเชล่า จาก การท่าเรือ เอฟซี, วัชระ เกรียรัมย์ จาก อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด, อนาวิน จูจีน จาก สุพรรณบุรี เอฟซี, กีรติ เขียวสมบัติ จาก นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี, ณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์ จาก ราชนาวี เอฟซี, มงคล ทศไกร จาก โปลิศ เทโร เอฟซี, ยุทธพงษ์ ศรีละคร จากสุโขทัย เอฟซี

รวมถึงตัวแทนจากทีมน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นขึ้นมาจาก เอ็ม-150 แชมเปี้ยนชิพ ไม่ว่าจะเป็น โชตินันท์ ธีรภัทรพงศ์ จากชัยนาท ฮอร์นบิล, ธนา ศรีพันดร จากแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี และ อดุลย์ หมื่นสมาน จากพีที ประจวบ เอฟซี ก็มาร่วมแนะนำตัวต่อหน้าสื่ออีกด้วย

โปรเเกรมการเเข่งขัน 9 คู่มีดังนี้

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด vs ราชบุรี มิตรผล 19.00



วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

แอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด vs สุโขทัย เอฟซี 17.45

สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด vs ชลบุรี เอฟซี 18.00

ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด vs เมืองทอง ยูไนเต็ด 19.00

ชัยนาท ฮอร์นบิล vs สุพรรณบุรี เอฟซี 20.00



วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี vs บางกอกกล๊าส เอฟซี 18.00

ราชนาวี vs อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด 18.00

การท่าเรือ เอฟซี vs พัทยา ยูไนเต็ด 19.00

พีที ประจวบ เอฟซี vs โปลิศ เทโร 19.00



ในส่วนของเงินสนับสนุนทีมนั้น ทั้ง 18 สโมสรใน โตโยต้า ไทยลีก จะได้รับเงินจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สโมสรละ 20 ล้านบาท บวกกับเงินสำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสโมสรตามโครงการ FA Development Program อีก 5 ล้านบาทเหมือนเช่นเคย