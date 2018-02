GAME ON COME ON! อุบลเปิดตัวชุดแข่งไทยลีก 2018

อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด เปิดตัวชุดแข่งฤดูกาล 2018 ภายใต้คอนเซปท์ “GAME ON COME ON – เข้ามาลุยไปด้วยกัน”

โดยชุดแข่งของอุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด ยังคงใช้ผลิตภัณฑ์จาก ยูเรก้า เช่นเดิม โดยมีพรีเซนเตอร์เป็น “แมท” ปิยะชาติ ถามะพันธ์ แบ๊กซ้ายจอมเก๋า

สำหรับชุดแข่งใหม่ของ อุบล มีทั้งหมดสามชุด ได้แก่ ชุดเหย้าสีขาว ชุดเยือนสีดำ และชุดที่สามสีทอง โดยทั้งสามชุดประกอบเส้น 25 เส้นที่เปรียบได้กับ 25 อำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานีที่ร่วมส่งแรงใจมาเชียร์ โดยแบ่งออกเป็น ฝั่งหนึ่ง 13 เส้น และ 12 เส้น และมีลายเส้นที่ เปรียบเหมือนขนนก มีความดุดัน สง่างาม ดั่งพญาอินทรีที่โบยบิน รวมไปถึงลายที่ชายแขนเสื้อ ที่เปรียบเสมือนเส้นสายของการกางปีกบินของเทพอินทรี ที่พร้อมบินสูงในปี 2018 โดยชุดแข่งจัดจำหน่ายในราคา 698 บาท ซึ่งแฟนบอลสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ ที่ 3Ushop และ ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ ชั้น 2 ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (5 ก.พ.61) เป็นต้นไป

ทั้งนี้ อุบล ยูเอ็มที เตรียมประเดิมสนามไทยลีก 1 ฤดูกาล 2018 ด้วยการบุกไปเยือน ตะหานน้ำ ราชนาวี เอฟซี ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น