สู้สุดใจ! กว่างพลาดครั้งเดียวพ่ายเซี่ยงไฮ้หวิว 0-1 ร่วง ACL (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 30 มกราคม การแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก 2018 รอบเพลย์ออฟ รอบสาม ระหว่าง เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี (จีน) พบ เชียงราย ยูไนเต็ด (ไทย) ที่สนาม เซี่ยงไฮ้ สเตเดียม เวลา 18.35 น. ตามเวลาประเทศไทย

“อินทรีแดง” เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี ได้สิทธิ์มายืนรอในรอบนี้ฐานะรองแชมป์ไชนีส ซูเปอร์ลีก เกมนี้ วิตอร์ เปเรรา ประเดิมเกมอย่างเป็นทางการโดยส่งสตาร์พันล้านอย่าง ฮัลค์ , ออสการ์ ส่วน เอลเคสัน มีชื่อเป็นเพียงตัวสำรอง ส่วน เชียงราย ยูไนเต็ด เอาชนะ บาหลี ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 2-1 เกมนี้จัดทัพเต็มสูบ นำโดย วิคเตอร์ คาร์โดโซ, กิลแบร์โต มาเชนา และ เคลตัน ซิลวา

เริ่มเกมเพียง 2 นาที เจ้าถิ่นได้ลุ้นประตูขึ้นนำแรกของเกมจากจังหวะที่ ฮัล์ค ผ่านบอลให้ ไช่ ฮุ่ย คัง ทางฝั่งขวาก่อนเปิดไปยังเสาแรกแต่ อู๋ เล่ย เข้าชาร์ตไม่ทัน ฉัตรชัย บุตรพรม ออกมาตัดบอลไว้ได้

นาทีที่ 4 เชียงราย ได้ลุ้นทำประตูครั้งแรกเมื่อ มาเชนา หลุดมาทางกราบขวาก่อนครอสบอลไปในกรอบเขตโทษแต่ เหอ กวน ยังสกัดออกหลังไว้ทัน

นาทีที่ 23 เชียงราย เกือบเสียลูกจุดโทษเมื่อ ฮัล์ค เปิดลูกเตะมุมทางฝั่งขวาบอลลอยโด่งตกพื้นหนึ่งจังหวะเด้งไปโดนแขน อาทิตย์ ดาวสว่าง ที่ยืนคุมเสาแรก ผู้เล่นเซี่ยงไฮ้ พยายามท้วงผู้ตัดสินแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

นาทีที่ 28 เชียงราย พลาดได้ประตูขึ้นนำจากลูกโต้กลับ ฮัลค์ เคลียร์บอลพลาด ตกมาถึง มาเชนา ก่อนหลุดเดียวเกือบไปถึงกรอบเขตโทษแต่ หยาน จุน หลิง ยังวิ่งออกมาตัดบอลได้อย่างหวุดหวิด

28' WHAT A CHANCE! Macena gets through 1-on-1 after Chiangrai break away but Junling does his best impression of Neuer to deny him!#ACL2018 #SHAvCHI pic.twitter.com/vKXfEoDEfK — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 30, 2018

น.43 เซี่ยงไฮ้ ได้ลุ้นประตูอีกครั้งจากจังหวะที่ ออสการ์ ดึงหลบนักเตะเชียงรายก่อนตักบอลไปในกรอบเขตโทษและเป็น หลู่ เหวิน จิน โฉบเข้ามาโขกหลุดออกเสาสองไป

น.45+2 เซี่ยงไฮ้ หวิดได้ประตูขึ้นนำสำเร็จเมื่อ ฮัล์ค ครอสบอลทางกราบซ้ายหลุดไปถึง หลู่ เหวิน จิน ทางเสาสองก่อนโหม่งย้อนมาให้ โอดิล อาเมดอฟ วิ่งเข้ามาซัดติดเซฟ ฉัตรชัย บุตรพรม แต่ หยู่ ไห่ ตามซ้ำดันไปล้มตัวเสียบแขนนายเชียงรายเป็นลูกฟาล์ว ก่อนจะหมดเวลาในครึ่งแรกสกอร์เสมอกันอยู่ 0-0

45+2' WHAT A SAVE! Chatchai pulls off a fantastic save to deny Shanghai SIPG and gets kicked by Yu Hai for his reward!#ACL2018 #SHAvCHI pic.twitter.com/TNrGlYpAhS — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 30, 2018

ก่อนเริ่มเกมครึ่งเวลาหลัง เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี ถอดมิดฟิดล์คนสำคัญของทีมอย่าง โอดิล อาเมเอฟ ที่มีอาการบาดเจ็บออกและส่ง จาง อี้ ลงสนามแทน

นาทีที่ 48 เจ้าถิ่นมาได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่ ฉัตรชัย บุตรพรม เซฟลูกยิงของ ฉือ เคอ ในจังหวะที่สอง ก่อน หวัง เฉิน เจ้า ตามเก็บได้ยกบอลไปให้ หยู่ ไห่ ที่ยืนรอในกรอบเขตโทษโหม่งเข้าไปไม่เหลือ เซี่ยงไฮ้ นำ 1-0

48' GOAL! 1-0 Shanghai SIPG Yu Hai heads the Chinese side in front after a mad scramble in the box.#ACL2018 #SHAvCHI pic.twitter.com/AXmo9hZRx2 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 30, 2018

น.70 เชียงราย ยูไนเต็ด ทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นคนแรกของเกมส่ง ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์ ลงสนามแทน อัครวินท์ สวัสดี

น. 80 เซี่ยงไฮ้ โหมบุกและเกือบได้ประตูที่สองจากจังหวะที่ หวู่ เล่ย จ่ายบอลไปให้ จาง อี้ วิ่งเข้ามายิงแต่หลุดออกคานไป เวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มเติมเป็น เจ้าถิ่นอย่าง เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี เอาชนะ เชียงราย ยูไนเต็ด ไป 1-0

สำหรับ เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี จะผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มศึกเอเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก 2018 โดยจะอยู่ร่วมสายกับ คาวาซากิ ฟรอนทาเล , อุลซาน ฮุนได และ เมลเบิร์น วิคตอรี ในกลุ่ม เอฟ

เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี : หยาน จุน หลิง (GK) : หวัง เฉิน เชา , ไช่ ฮุ่ย คัง , หวู่ เล่ย , ออสการ์ , ฮัล์ค , อู่ ไห่ , โอดิล อาเมดอฟ (จาง อี้ น.45), ฉือ เคอ , เหอ กวน, หลู่ เหวิน จิน (เอลเคสัน น.60)

เชียงราย ยูไนเต็ด : ฉัตรชัย บุตรพรม(GK) ,อาทิตย์ ดาวสว่าง,วิคเตอร์ คาร์โดโซ,พิธิวัต สุขจิตธรรมกุล,อี ยอง แร, อัครวินท์ สวัสดี (ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์ น.70),กิลแบร์โต มาเชนา(ศิวกรณ์ เตียตระกูล น.78),ชัยวัฒน์ บุราณ,เคลตัน ซิลวา,ชินภัทร์ ลีเอาะ , ปิยพล ผานิชกุล