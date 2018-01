คริสเตียโน่เบิ้ล! คาชิว่าถล่มเมืองทอง 3-0 ลิ่วรอบแบ่งกลุ่ม ACL

เมืองทอง ยูไนเต็ด ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของคาชิว่า เรย์โซลลงได้ ทำให้จบเส้นทางบนฟุตบอลเอเชียไว้ที่รอบเพลย์ออฟ สั่งลาธีรศิลป์ แดงดาและธีราทร บุญมาทัน อย่างเศร้าใจ

ฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบเพลย์ออฟ ที่สนามคาชิว่า ซอคเกอร์ สเตเดี้ยม คาชิว่า เรย์โซล เจ้าบ้าน ต้อนรับการมาเยือนของ เมืองทอง ยูไนเต็ด

คาชิวา เรย์โซล ได้สิทธิ์เข้ามายืนรอในรอบนี้ฐานะอันดับ 4 เจลีก 1 ญี่ปุ่น เมื่อฤดูกาลล่าสุด ขณะที่ เอสซีจี เมืองทองฯ มาในฐานะรองแชมป์โตโยต้า ไทยลีก โดยรอบที่ผ่านมาเปิดบ้านถล่ม ยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม แชมป์ลีกมาเลเซีย 5-2

เริ่มเกม เมืองทองฯ ไม่เป็นรอง เรย์โซล มากนัก นาทีที่ 5 มีโอกาสลุ้นประตูจากจังหวะที่ ธีราทร บุญมาทัน เติมขึ้นมาฝั่งซ้าย ก่อนเปิดเข้ากลางบอลผ่าน ธีรศิลป์ แดงดา มาถึง เฮแบร์ตี้ แฟร์นานเดส ล้มตัววอลเลย์แบบไม่จบ ข้ามคานอย่างน่าเสียดายง

นาทีที่ 25 เมืองทอง เผชิญสถานการณ์ไม่ดีนักเมื่อ เซลิโอ ซานโตส กองหลังชาวบราซิล บาดเจ็บเล่นต่อไม่ไหว ต้องเอา วัฒนา พลายนุ่ม ลงมาแทน

นาทีที่ 31 เรย์โซล มีโอกาสทองบ้าง คริสเตียโน ดา ซิลวา หลุดเข้าเขตโทษ ก่อนยิงติดเซฟ กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล ทำให้จบครึ่งแรกยังเสมอกัน 0-0

กลับสู่ครึ่หลังนาทีที่ 51 เรย์โซล ขึ้นนำ 1-0 จุนยะ อิโตะ หลุดเข้าเขตโทษ ก่อนปาดมาให้ คริสเตียโน ดา ซิลวา ยิงเข้าไปไม่เหลือซาก

51' GOAL! 1-0 Kashiwa Reysol@MuangthongUtd switch off in defence and Cristiano punishes them by putting the home side ahead.#ACL2018 #KSWvMUA pic.twitter.com/YAO5zffoYp — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 30, 2018

ท่านั้นไม่พอนาทีที่ 62 เรย์โซล ทิ้งห่างเป็น 2-0 และเป็นคู่เดิม จุนยะ อิโตะ จ่ายทะลุช่องให้ คริสเตียโน ดา ซิลวา หลุดเข้าไปยิงอย่างเด็ดขาด

62' GOAL! 2-0 Kashiwa Reysol The hosts carve @MuangthongUtd open and Cristiano duly doubles the lead with a clinical finish. Game over for the Thai side?#ACL2018 #KSWvMUA pic.twitter.com/1BN6Xv5tgk — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 30, 2018

นาทีที่ 71 เกือบไล่มาเป็น 1-2 เฮแบร์ตี้ แฟร์นานเดส จ่ายให้ ธีรศิลป์ แดงดา หลุดเข้าเขตโทษ แตะหลบผู้รักษาประตูไปแล้ว ก่อนยิงทันที ทว่า ถูกแนวรับเจ้าถิ่นสกัดออกจากเส้นหวุดหวิด

71' OFF THE LINE! Teerasil battles past Kashiwa's defence and looks set to score until his shot is cleared away at the last second!#ACL2018 #KSWvMUA pic.twitter.com/XCwdMu11vQ — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 30, 2018

ก่อนที่นาทีที่ 89 จุนยะ อิโตะ จะมายิงปิดกล่องให้ คาชิวา เรย์โซล เปิดบ้านชนะ เอสซีจี เมืองทองฯ 3-0 ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่ม สายอี ร่วมกับ ชนบุค ฮุนได มอเตอร์ส (เกาหลีใต้) , คิตฉี เอสซี (ฮ่องกง) และ เทียนจิน ฉวนเจียน (จีน)

89' GOAL! 3-0 Kashiwa Reysol Ito gets in behind a sleeping @MuangthongUtd and coolly finishes to round off the victory.#ACL2018 #KSWvMUA pic.twitter.com/Hj7NAWtABq — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 30, 2018

11 ผู้เล่นตัวจริงทั้งสองทีม

คาชิวา เรย์โซล : โคสุเกะ นาคามูระ (GK) – ยุน ซุค ยอง , ชินโนะสุเกะ นาคาตานิ , ยูตะ นากายามะ , ฮิเดคะสุ โอทานิ , คริสเตียโน ดา ซิลวา , อาทูระ อิซากะ , เรียวตะ โคอิเกะ , จุนยะ อิโตะ , คิม โบ คยุง , รามอน โลเปซ เอสซีจี

เมืองทอง ยูไนเต็ด : กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล (GK) – นุกูลกิจ ครุฑใหญ่ , เซลิโอ ซานโตส , อดิศร พรหมรักษ์ – ทริสตอง โด , สารัช อยู่เย็น , อี โฮ , ชาริล ชัปปุยส์ , ธีราทร บุญมาทัน – ธีรศิลป์ แดงดา , เฮแบร์ตี้ แฟร์นานเดส