3 นัดรวด! ช้างศึกสู้ไม่ไหวพ่ายปาเลสไตน์ 5-1 ปิดฉาก U23 (คลิปไฮไลท์)

เมื่อวันที่ 16 มกราคม การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย กลุ่มบี นัดที่ 3 ระหว่าง ทีมชาติไทย(4)พบ ทีมชาติปาเลสไตน์ (3) ที่สนาม ฉางโจว โอลิมปิก สปอร์ต สเตเดียม เวลา 15.00 น.

ทัพช้างศึกของ โซรัน ยานโควิช ตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยจาก 2 เกมที่ลงเล่นก่อนหน้านี้และยังยิงประตูคู่แข่งไม่ได้ นัดนี้ส่ง ธนาสิทธิ์ ศิริผลา ลงสนามเป็นตัวจริงพร้อมกับ สุภโชค สารชาติ , นพพล พลคำ และ เจนรบ สำเภาดี ส่วน ปาเลสไตน์ ที่มี 1 คะแนนจาก 2 นัด ยังมีสิทธิ์เข้ารอบ เกมนี้ส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามนำโดย อุดาย ดับบักห์ , มะหมูด ยูเซฟ และ มุฮัมมัด ดาร์วิช

15′ GOAL! 1-0 🇵🇸 Mohanad Fannoun scores the opening goal of the match with a beautiful swerve across 🇹🇭 goalkeeper Nont Muangngam!#AFCU23 #THAvPLE pic.twitter.com/XyGMQGyZL2 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 16, 2018

สกอร์แรกของเกมเกิดขึ้นในนาทีที่ 15 และเป็นทางฝั่ง ปาเลสไตน์ ที่ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากจังหวะ อุดาย ดับบักห์ ตอกส้นให้ มุฮันนัด ฟันนูน ที่ลงเล่นนัดแรกซัดด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษพุ่งเสียบใต้คานเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงาม สิงโตคะนาอัน นำ 1-0

26′ GOAL! 2-0 🇵🇸 A beautifully timed shot from Oday Dabbagh finds the net to double the Fedayeen’s advantage over the War Elephants!#AFCU23 #THAvPLE pic.twitter.com/9tHEoMru3w — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 16, 2018

น.26 ทัพสิงโตคะนาอัน ขยับสกอร์เพิ่มเป็น 2-0 จากการจ่ายทะลุช่องเกือบครึ่งสนามของ มะหมูด อบูวัรดา หลุดไปถึง อุดาย ดับบักห์ ยิงสวนตัว นนท์ ม่วงงาม เข้าเสาสองไปไม่เหลือ

น.30 แผงหลังช้างศึกเริ่มมีปัญญาเมื่อ มุฮัมมัด ราชิด กองหลังวิ่ง สกัดบอลจากผู้เล่นไทยได้หน้ากรอบเขตโทษและเป็น มะหมูด ยูเซฟ ที่ได้บอลก่อนแหวกไปทางเสาสองซัดผ่านตัว นนท์ ม่วงงาม เข้าไป ปาเลสไตน์นำ 3-0

32′ GOAL! 4-0 🇵🇸 Without allowing 🇹🇭 to catch their breath, Mohamed Darwish scores another goal for the young Lions of Canaan! #AFCU23 #THAvPLE pic.twitter.com/qBM8Pb7gFA — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 16, 2018

น.32 ปาเลสไตน์ยังโชว์เกมรุกที่ดุดันหลังมาได้ประตูที่สี่ในช่วงระยะเวลาเพียง 2 นาที จากจังหวะที่ ยูเฟซ อัล อัชฮับ จ่ายตัดหลังแนวรับไทยและเป็น มุฮัมมัด ดาร์วิช วิ่งเข้ามาซัดโล่งๆไม่เหลือ สกอร์ขยับเป็น 4-0

น.35 ไทย หวิดได้ประตูตีไข่แตกจากจังหวะที่ สุภโชค สารชาติ จ่ายบอลตัดแนวรับ ปาเลสไตน์ไปทางขวาให้ ธนาสิทธิ์ ศิริผลา หลุดเข้าไปยิงแต่ รอมซี ฟาห์คูรี ยังออกมาเซฟไว้ได้

44′ GOAL! 4-1 🇹🇭 Captain Chenrop Samphaodi scores a classic center forward goal and eases the pressure slightly on the War Elephants.#AFCU23 #THAvPLE pic.twitter.com/jK71Nn238P — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 16, 2018

น.44 ทัพช้างศึกมาได้ประตูตีไข่แตกจากจังหวะหลุดมาทางกราบขวาของ ธนาสิทธิ์ ศิริผลา ก่อนไหลไปให้ เจนรบ สำเภาดี สไลด์บอลจิ้มเข้าไป ไทยตาม 1-4 และเป็นประตูแรกในศึกชิงแชมป์เอเชีย ก่อนจะหมดครึ่งด้วยสกอร์นี้

ก่อนเริ่มเกมในครึ่งเวลาหลัง ทีมชาติไทย ส่ง อานนท์ อมรเลิศศักดิ์ ลงสนามแทน ธนาสิทธิ์ ศิริผลา

น.66 ทีมชาติไทย เปลี่ยนผู้เล่นคนที่สอง ส่ง ชัยวัฒน์ บุราญ ลงสนามแทน เจนรบ สำเภาดี กัปตันทีมที่ยิงประตูแรกให้กับทัพช้างศึกในทัวร์นาเม้นต์

น. 77 ทีมชาติไทย แก้เกมโดยเอา สหรัฐ ปองสุวรรณ ออกและส่ง ศิริมงคล จิตบรรจง แนวรุกจาก สุพรรณบุรี เอฟซี ลงสนาม

89′ GOAL 5-1 🇵🇸 Substitute Shehab Qumbor deftly slides it to the right of the keeper to score what will likely be the finishing blow to 🇹🇭.#AFCU23 #THAvPLE pic.twitter.com/kDo2Hm67jV — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 16, 2018

ก่อนที่ในนาทีที่ 88 ปาเลสไตน์ได้บวกประตูเพิ่มจากซาลัม คูมอร์ เป็น 5-1

และในเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มเติมเป็น ปาเลสไตน์ ที่เอาชนะ ไทย ไปได้ 5-1 ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะอันดับสองของกลุ่มพร้อมกับ ญี่ปุ่น ที่ลงแข่งขันในเวลาเดียวกันหลังเอาชนะ เกาหลีเหนือ ไป 3-1