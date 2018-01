ช้างศึกน้ำตาร่วงโดนญี่ปุ่นนาทีท้าย 0-1 ตกรอบชิงแชมป์เอเชีย

ทีมชาติไทยพลาดท่าโดนญี่ปุ่นยิงประตูท้ายเกมก่อนพ่ายไปหวุดหวิด 1-0 ตกรอบศึกชิงแชมป์เอเชียเป็นที่เรียบร้อย

เมื่อวันที่ 13 มกราคม การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย นัดที่ 2 กลุ่ม บี ระหว่าง ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติญี่ปุ่น ที่สนาม เจียงหยิน สปอร์ต เซนเตอร์ เวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

เกมนี้ทีมชาติไทย ได้ นพพล พลคำ มิดฟิลด์ตัวรับพ้นโทษแบนกลับมายืนคู่กับ รัตนากร ใหม่คามิ โดยแดนหน้าเป็น สุภโชค สารชาติ และ พิชา อุทรา คอยสนับสนุนเกมรุกให้ เจนรบ สำเภาดี โดยญี่ปุ่นที่นัดแรกชนะปาเลสไตน์ 1-0 เกมนี้บรรดาแกนหลักยังอยู่ครบครันนำโดย ยูตะ คามิยะ ของ โชนัน เบลล์มาเร และ เคียวซุเกะ ทางาวะ หัวหอกจาก ซางัน โทซุ

เกมผ่านมาถึง น.14 ญี่ปุ่น ครองเกมบุกได้ดีกว่าและเกือบได้ประตูจากจังหวะลูกเตะมุมและเป็น ยูโตะ ทัตสึตะ ที่ได้วางเท้ายิงโล่งๆแต่ติดเซฟ นนท์ ม่วงงาม

น.21 ญี่ปุ่น ได้ลุ้นประตูอีกครั้งจากจังหวะหลุดเข้าไปยิงของ เคียวสุเกะ ทากาวะ บอลพุ่งหลุดออกเสาแรกไปนิดเดียว แม้ญี่ปุ่นจะครองเกมได้ดีกว่าแต่ก็ยังไม่สามารถเจาะแผงแนวรับ ช้างศึก ได้หมดครึ่งแรกเสมอกัน 0-0

น.62 ญี่ปุ่น เริ่มทำการแก้เกมเมื่อเอา ยูโตะ ทัตสึตะ ออกและส่ง สึคาสะ โมริชิมะ ลงสนาม

น.66 ทีมชาติไทย เปลี่ยนผู้เล่นคนแรกเช่นกันส่ง วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ ลงสนามแทน พิชา อุทรา

น.71 ทีมชาติไทย เปลี่ยนตัวผู้เล่นคนที่สองเอา วันชัย จารุนงคราญ ออกก่อนส่ง ชัยวัฒน์ บุราณ ลงมาบัญชาเกมฝั่งซ้าย

น.82 ญี่ปุ่น โหมบุกและเกือบได้ประตูจากจังหวะที่ ไดเซ็น มาเอดะ ยกบอลไปทางเสาแรกและเป็น เคียวสุเกะ ทากาวะ ที่หลุดเข้าไปยิงออกหลังไปเอง

Assisted by Shion Inoue, Kyosuke Tagawa's shot is close but not close enough! 😬 #AFCU23 #THAvJPN pic.twitter.com/NNJss6sx63

น.87 ญี่ปุ่น พลาดได้ประตูขึ้นนำอย่างเหลือเชื่อเมื่อ เคียวสุเกะ ทากาวะ ยิงติด เซฟ นนท์ ม่วงงาม มาเข้า เรียว ฮัตสึเสะ ยิงหน้าหัวกะโหลกชนเสา ก่อนที่ทัพช้างศึกจะเปลี่ยนเอา สุภโชค สารชาติ ออก ส่ง ณัฐวุฒิ สมบัติโยธา ลงสนาม

น.90 ญี่ปุ่น มาได้ประตูชัยจากจังหวะลูกครอส และเป็น เคียวสุเกะ ทากาวะ โหม่งชงให้ โค อิทาคุระ ซัดแสกหน้า นนท์ ม่วงงาม เข้าไปไม่เหลือ ญี่ปุ่นนำ 1-0

90' GOAL! 1-0 🇯🇵

Assisted by a headed pass from Kyosuke Tagawa, Ko Itakura hooks the goal from close range! Can 🇹🇭 fight back in these last five minutes? #AFCU23 #THAvJPN pic.twitter.com/RXpkxwEjgT

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 13, 2018