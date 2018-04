เสี่ยงเกินไป! รัฐบาลอังกฤษแนะนำยูงทองงดทัวร์เมียนมา

ลีดส์ ยูไนเต็ด สโมสรในเดอะแชมเปียนชิพ นั้นเตรียมจะยกพลมาทัวร์ประเทศเมียนมาในช่วงหลังปิดฤดูกาล ถึงแม้ว่ารัฐบาลอังกฤษจะออกมาเตือนสโมสรถึงความสุ่มเสี่ยงในการเดินทางมายังเมียนมา เนื่องจากความตึงเครียดภายในประเทศของสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็ตาม

🇲🇲 | Leeds United are delighted to announce the #AYABankTour18, featuring two friendly matches in Myanmar

More info ➡️ https://t.co/lmCtLZrk2X pic.twitter.com/FTQRJGYqp7

— Leeds United (@LUFC) April 24, 2018