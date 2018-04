โยโกยามะซูเปอร์ซับ! ญี่ปุ่นย้ำแค้นออสซี่ 1-0 ซิวแชมป์เอเชียสมัย 2

ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รอบชิงชนะเลิศ ที่สนามอัมมาน อินเตอร์เนชั่นแนล สเตเดี้ยม ประเทศจอร์แดน ทีมชาติญี่ปุ่น แชมป์เก่า พบกับ ทีมชาติออสเตรเลีย รองแชมป์เก่า ซึ่งเมื่อปี 2014 ที่เวียดนาม เป็นญี่ปุ่นที่เอาชนะไป 1-0

นาทีที่ 15 ออสเตรเลีย ได้ลูกโทษที่จุดโทษ แต่เอลิส เคลลอนด์-ไนท์ ยิงไปติดเซฟของอายากะ ยามาชิตะ

15′ PENALTY SAVE! YOU SHALL NOT PASS!🙅‍♀️ Ayaka Yamashita has been inspirational as she saves a rather tame penalty from Elise Kellond-Knight! #JPNvAUS #Jordan2018 #WAC2018 pic.twitter.com/OhpXPIv1AK — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) 20 เมษายน 2561

นาทีที่ 35 ยุย ฮาเซกาว่า ได้หลุดเข้าไปยิงแต่ติดเซฟของลิเดีย วิลเลี่ยมส์ ผู้รักษาประตูออสเตรเลีย

35′ SAVE! “I see you, Yamashita and I raise you!” Is the message Lydia Williams sent, as she makes a world class save to keep @jfa_en women from opening the scoring!#JPNvAUS #Jordan2018 #WAC2018 pic.twitter.com/JaCOSjlqDC — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) 20 เมษายน 2561

จบครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ 0-0

ครึ่งหลังทีมชาติญี่ปุ่นมาได้ประตูชัยในนาทีที่ 83 จากการซัดด้วยขวาของคูมิ โยโกยามะ ตัวสำรอง

83′ GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!⚽️ 1-0 @jpa_en YOKOYAMA, YOU BEAUTY!!!!🙏

WHAT AN ABSOLUTE BANGER!🚀 A goal worthy of winning the Asian Cup! #JPNvAUS #Jordan2018 #WAC2018 pic.twitter.com/ridEZ43s4I — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) 20 เมษายน 2561

หมดเวลาการแข่งขัน เป็นญี่ปุ่นที่เอาชนะออสเตรเลียไป 1-0 คว้าแชมป์ครองเป็นสมัยที่ 2 พร้อมคว้ารางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมประจำรายการไปครอง และมานะ อิวาบุชิ ได้รับตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำรายการนี้