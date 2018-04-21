โยโกยามะซูเปอร์ซับ! ญี่ปุ่นย้ำแค้นออสซี่ 1-0 ซิวแชมป์เอเชียสมัย 2

ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รอบชิงชนะเลิศ ที่สนามอัมมาน อินเตอร์เนชั่นแนล สเตเดี้ยม ประเทศจอร์แดน ทีมชาติญี่ปุ่น แชมป์เก่า พบกับ ทีมชาติออสเตรเลีย รองแชมป์เก่า ซึ่งเมื่อปี 2014 ที่เวียดนาม เป็นญี่ปุ่นที่เอาชนะไป 1-0
นาทีที่ 15 ออสเตรเลีย ได้ลูกโทษที่จุดโทษ แต่เอลิส เคลลอนด์-ไนท์ ยิงไปติดเซฟของอายากะ ยามาชิตะ
15′ PENALTY SAVE!
YOU SHALL NOT PASS!🙅♀️
Ayaka Yamashita has been inspirational as she saves a rather tame penalty from Elise Kellond-Knight! #JPNvAUS #Jordan2018 #WAC2018 pic.twitter.com/OhpXPIv1AK
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นาทีที่ 35 ยุย ฮาเซกาว่า ได้หลุดเข้าไปยิงแต่ติดเซฟของลิเดีย วิลเลี่ยมส์ ผู้รักษาประตูออสเตรเลีย
35′ SAVE!
“I see you, Yamashita and I raise you!”
Is the message Lydia Williams sent, as she makes a world class save to keep @jfa_en women from opening the scoring!#JPNvAUS #Jordan2018 #WAC2018 pic.twitter.com/JaCOSjlqDC
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จบครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ 0-0
ครึ่งหลังทีมชาติญี่ปุ่นมาได้ประตูชัยในนาทีที่ 83 จากการซัดด้วยขวาของคูมิ โยโกยามะ ตัวสำรอง
83′ GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!⚽️ 1-0 @jpa_en
YOKOYAMA, YOU BEAUTY!!!!🙏
WHAT AN ABSOLUTE BANGER!🚀
A goal worthy of winning the Asian Cup! #JPNvAUS #Jordan2018 #WAC2018 pic.twitter.com/ridEZ43s4I
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หมดเวลาการแข่งขัน เป็นญี่ปุ่นที่เอาชนะออสเตรเลียไป 1-0 คว้าแชมป์ครองเป็นสมัยที่ 2 พร้อมคว้ารางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมประจำรายการไปครอง และมานะ อิวาบุชิ ได้รับตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำรายการนี้
Champione, Champione, 🏆
Ole, ole, ole! 👯♀️💃
Champione, Champione, 🏆
Ole, ole, ole!👯♀️💃
Take a bow, @jfa_en women!🙌🙌🙌#JPNvAUS #Jordan2018 #WAC2018 pic.twitter.com/anKRc0ILVM
— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 20, 2018