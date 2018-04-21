ฟุตบอลเอเชีย

โยโกยามะซูเปอร์ซับ! ญี่ปุ่นย้ำแค้นออสซี่ 1-0 ซิวแชมป์เอเชียสมัย 2

ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รอบชิงชนะเลิศ ที่สนามอัมมาน อินเตอร์เนชั่นแนล สเตเดี้ยม ประเทศจอร์แดน ทีมชาติญี่ปุ่น แชมป์เก่า พบกับ ทีมชาติออสเตรเลีย รองแชมป์เก่า ซึ่งเมื่อปี 2014 ที่เวียดนาม เป็นญี่ปุ่นที่เอาชนะไป 1-0

นาทีที่ 15 ออสเตรเลีย ได้ลูกโทษที่จุดโทษ แต่เอลิส เคลลอนด์-ไนท์ ยิงไปติดเซฟของอายากะ ยามาชิตะ

นาทีที่ 35 ยุย ฮาเซกาว่า ได้หลุดเข้าไปยิงแต่ติดเซฟของลิเดีย วิลเลี่ยมส์ ผู้รักษาประตูออสเตรเลีย

จบครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ 0-0

ครึ่งหลังทีมชาติญี่ปุ่นมาได้ประตูชัยในนาทีที่ 83 จากการซัดด้วยขวาของคูมิ โยโกยามะ ตัวสำรอง

หมดเวลาการแข่งขัน เป็นญี่ปุ่นที่เอาชนะออสเตรเลียไป 1-0 คว้าแชมป์ครองเป็นสมัยที่ 2 พร้อมคว้ารางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมประจำรายการไปครอง และมานะ อิวาบุชิ ได้รับตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำรายการนี้

 

 

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