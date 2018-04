รีแมตช์คู่ชิง 2014! ญี่ปุ่นต้อนจีน 3-1 เข้าชิงออสซี่

ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รอบรองชนะเลิศ ที่คิง อับดุลลาห์ที่ 2 กรุงอัมมัน ประเทศจอร์แดน ทีมชาติญี่ปุ่น แชมป์เก่าและรองแชมป์กลุ่ม B พบกับทีมชาติจีน รองแชมป์กลุ่ม A

นาทีที่ 39 ทีมชาติญี่ปุ่นขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากการยิงด้วยซ้ายของมานะ อิวาบุชิ ก่อนจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ขึ้น

39′ GOAL! 1-0 Japan A brilliant stepover and a rocket🚀 into the top corner gives Japan the lead!#CHNvJPN #WAC2018 #Jordan2018 pic.twitter.com/bSdvb35vjv — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 17, 2018

ครึ่งหลัง นาทีที่ 85 คุมิ โยโกยามะ มาบวกประตูที่สอง ให้ทีมชาติญี่ปุ่นนำห่าง 2-0

นาทีที่ 88 โยโกยามะ มาบวกประตูที่ 2 ให้กับตัวเอง จากลูกจุดโทษ ให้ญี่ปุ่นนำห่าง 3-0

นาทีที่ 90 ทีมชาติจีนได้จุดโทษ เป็นหลี ยิ่งสังหารไม่พลาด ช่วยให้จีนตีตื้นมาเป็น 3-1

90′ GOAL! 1-3 China Li Ying calmly slots the ball into the bottom right corner as the keeper guesses the wrong way!#CHNvJPN #WAC2018 #Jordan2018 pic.twitter.com/iuW4sdzgQj — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 17, 2018

หมดเวลาการแข่งขัน ทีมชาติญี่ปุ่นชนะทีมชาติจีนไป 3-1 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติออสเตรเลียที่เอาชนะทีมชาติไทยในการดวลจุดโทษ 5-3 และถือเป็นการรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี 2014 อีกด้วย ส่วนทีมชาติจีนเข้าไปชิงที่ 3 กับทีมชาติไทย

รอบชิงที่ 3 จะแข่งขันกันวันที่ 20 เมษายน เวลา 20.45 น. ตามเวลาในประเทศไทย ส่วนรอบชิงชนะเลิศจะแข่งกันในเวลา 24.00 น. โดยทั้งสองคู่จะแข่งกันที่สนามอัมมาน อินเตอร์เนชั่นแนล สเตเดี้ยม