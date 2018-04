พยัคฆ์ไม่ทิ้งลาย! กว่างโจวถล่มเซเรโซ่ 3-1 ซิวแชมป์กลุ่ม G

ฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม G นัดสุดท้าย ที่สนามเทียนเหอ สเตเดี้ยม “พยัคฆ์แดนใต้” กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ เปิดบ้านการมาเยือน เซเรโซ่ โอซาก้า จากญี่ปุ่น

เพียงแค่ 6 นาทีเท่านั้น กว่างโจวได้ประตูขึ้นนำจากหวง บ่อเหวิน

6′ GOAL! 1-0 @GZEvergrandeFC Huang Bowen gathers the low cross from Xue Peng before turning and firing into the net. Perfect start for the hosts!#GZEvCRZ #ACL2018 pic.twitter.com/X3PvZVn3tm — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 17, 2018

อีก 4 นาทีต่อมา เซเรโซ่ได้ประตูตีเสมอจากการดักเช็กล้ำหน้าพลาดของเจ้าถิ่น และเป็นทาคากิ ฟุคุมิตสึที่ล็อกหลบเจิ้งเฉิง ก่อนยิงเข้าประตูไป

10′ GOAL! 1-1 @crz_english It’s their first attack and Takaki makes no mistake with the finish after beating Guangzhou’s offside trap.#GZEvCRZ #ACL2018 pic.twitter.com/Y4eHeDJRri — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 17, 2018

จบครึ่งแรก ทั้งสองทีมเสมอกันอยู่ 1-1

ครึ่งหลัง นาทีที่ 57 กว่างโจวได้ประตูขึ้นนำ 2-1 อีกครั้งจากการตวัดยิงจ่อๆ ของอลัน คาร์วัลโญ่

57′ GOAL! 2-1 @GZEvergrandeFC Alan puts the Chinese side back in the lead after squeezing the finish in at the near post. Good news for Buriram United…#GZEvCRZ #ACL2018 pic.twitter.com/YSyk5davjR — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 17, 2018

ท้ายเกม นาทีที่ 87 อลันมาบวกประตูที่ 2 ของตัวเองในเกมนี้ ช่วยให้กว่างโจว เอเวอรฺแกรนด์ เปิดบ้านชนะ เซเรโซ่ โอซาก้าไป 3-1

87′ GOAL! 3-1 @GZEvergrandeFC Alan gets his second of the night and seals the victory for the Chinese side!#GZEvCRZ #ACL2018 pic.twitter.com/gyh1DawRZ7 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 17, 2018

สรุปผลการแข่งขันกลุ่ม G เป็นกว่างโจวที่ได้แชมป์กลุ่มที่ 12 คะแนน ตามมาด้วยบุรีรัมย์ 9 คะแนน ส่วนเซเรโซ่ (8 แต้ม) และเจจู ยูไนเต็ด (3 แต้ม) ตกรอบ