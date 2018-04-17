ฟุตบอลเอเชีย

พยัคฆ์ไม่ทิ้งลาย! กว่างโจวถล่มเซเรโซ่ 3-1 ซิวแชมป์กลุ่ม G

ฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม G นัดสุดท้าย ที่สนามเทียนเหอ สเตเดี้ยม “พยัคฆ์แดนใต้” กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ เปิดบ้านการมาเยือน เซเรโซ่ โอซาก้า จากญี่ปุ่น

เพียงแค่ 6 นาทีเท่านั้น กว่างโจวได้ประตูขึ้นนำจากหวง บ่อเหวิน

อีก 4 นาทีต่อมา เซเรโซ่ได้ประตูตีเสมอจากการดักเช็กล้ำหน้าพลาดของเจ้าถิ่น และเป็นทาคากิ ฟุคุมิตสึที่ล็อกหลบเจิ้งเฉิง ก่อนยิงเข้าประตูไป

จบครึ่งแรก ทั้งสองทีมเสมอกันอยู่ 1-1

ครึ่งหลัง นาทีที่ 57 กว่างโจวได้ประตูขึ้นนำ 2-1 อีกครั้งจากการตวัดยิงจ่อๆ ของอลัน คาร์วัลโญ่

ท้ายเกม นาทีที่ 87 อลันมาบวกประตูที่ 2 ของตัวเองในเกมนี้ ช่วยให้กว่างโจว เอเวอรฺแกรนด์ เปิดบ้านชนะ เซเรโซ่ โอซาก้าไป 3-1

สรุปผลการแข่งขันกลุ่ม G เป็นกว่างโจวที่ได้แชมป์กลุ่มที่ 12 คะแนน ตามมาด้วยบุรีรัมย์ 9 คะแนน ส่วนเซเรโซ่ (8 แต้ม) และเจจู ยูไนเต็ด (3 แต้ม) ตกรอบ

 

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