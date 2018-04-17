พยัคฆ์ไม่ทิ้งลาย! กว่างโจวถล่มเซเรโซ่ 3-1 ซิวแชมป์กลุ่ม G

ฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม G นัดสุดท้าย ที่สนามเทียนเหอ สเตเดี้ยม “พยัคฆ์แดนใต้” กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ เปิดบ้านการมาเยือน เซเรโซ่ โอซาก้า จากญี่ปุ่น
เพียงแค่ 6 นาทีเท่านั้น กว่างโจวได้ประตูขึ้นนำจากหวง บ่อเหวิน
6′ GOAL! 1-0 @GZEvergrandeFC
Huang Bowen gathers the low cross from Xue Peng before turning and firing into the net. Perfect start for the hosts!#GZEvCRZ #ACL2018 pic.twitter.com/X3PvZVn3tm
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อีก 4 นาทีต่อมา เซเรโซ่ได้ประตูตีเสมอจากการดักเช็กล้ำหน้าพลาดของเจ้าถิ่น และเป็นทาคากิ ฟุคุมิตสึที่ล็อกหลบเจิ้งเฉิง ก่อนยิงเข้าประตูไป
10′ GOAL! 1-1 @crz_english
It’s their first attack and Takaki makes no mistake with the finish after beating Guangzhou’s offside trap.#GZEvCRZ #ACL2018 pic.twitter.com/Y4eHeDJRri
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จบครึ่งแรก ทั้งสองทีมเสมอกันอยู่ 1-1
ครึ่งหลัง นาทีที่ 57 กว่างโจวได้ประตูขึ้นนำ 2-1 อีกครั้งจากการตวัดยิงจ่อๆ ของอลัน คาร์วัลโญ่
57′ GOAL! 2-1 @GZEvergrandeFC
Alan puts the Chinese side back in the lead after squeezing the finish in at the near post.
Good news for Buriram United…#GZEvCRZ #ACL2018 pic.twitter.com/YSyk5davjR
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ท้ายเกม นาทีที่ 87 อลันมาบวกประตูที่ 2 ของตัวเองในเกมนี้ ช่วยให้กว่างโจว เอเวอรฺแกรนด์ เปิดบ้านชนะ เซเรโซ่ โอซาก้าไป 3-1
87′ GOAL! 3-1 @GZEvergrandeFC
Alan gets his second of the night and seals the victory for the Chinese side!#GZEvCRZ #ACL2018 pic.twitter.com/gyh1DawRZ7
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สรุปผลการแข่งขันกลุ่ม G เป็นกว่างโจวที่ได้แชมป์กลุ่มที่ 12 คะแนน ตามมาด้วยบุรีรัมย์ 9 คะแนน ส่วนเซเรโซ่ (8 แต้ม) และเจจู ยูไนเต็ด (3 แต้ม) ตกรอบ
🎉 Congratulations to Guangzhou Evergrande and Buriram United for qualifying for the #ACL2018 Round of 16! pic.twitter.com/mdF8vtlPtS
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