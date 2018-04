ตั๋วใบสุดท้าย! เกาหลีใต้ถล่มฟิลิปปินส์ 5-0 ซิวที่ 5 ไปบอลโลกหญิง

ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รอบชิงที่ 5 ที่สนามอัมมาน อินเตอร์เนชันแนล สเตเดียม กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ฟิลิปปินส์ ทีมอันดับ 3 กลุ่ม A พบกับเกาหลีใต้ ทีมอันดับ 3 กลุ่ม 5 เกมนี้ทีมใดชนะจะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศฝรั่งเศสในทันที

เป็นเกาหลีใต้ที่ถล่มฟิลิปปินส์ไป 5-0 โดยได้ประตูจากจาง เซลกี น.34, อี มินอา น.45+3, ลิม ซอนจู น.56 และ 2 ประตูจากโช โซยุน น.66 และ 84 (จุดโทษ) เป็นทีมที่ 5 ของเอเชีย คว้าสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ฝรั่งเศสในปีหน้าได้สำเร็จ

Congratulations to 🇦🇺 🇹🇭 🇨🇳 🇯🇵 🇰🇷 for sealing their spots at the 2019 #FIFAWWC! pic.twitter.com/TWJOXsRrQU

— #WAC2018 (@theafcdotcom) April 16, 2018