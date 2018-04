ออสซี่เจอไทย! มาทิลดาส์ไล่เจ๊าญี่ปุ่น 1-1 ปล่อยเกาหลีใต้ดวลปินส์

ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม B นัดสุดท้าย ที่สนามอัมมาน อินเตอร์เนชันแนล สเตเดี้ยม “มาทิลดาส์” ออสเตรเลีย พบกับ “นาเดชิโกะ” ญี่ปุ่น แชมป์เก่า

ในครึ่งแรกทั้งสองทีม ไม่มีทีมใดทำประตูได้ จบครึ่งแรก เสมอกันอยู่ 0-0

ครึ่งหลัง ทีมชาติญี่ปุ่นได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ในนาทีที่ 63 จากมุซิโฮะ ซากากุชิ

63′ GOAL! 🇯🇵 1-0 🇦🇺 Japan break the deadlock! Sakaguchi finishes off a brilliant Japanese move to take the lead.#WAC2018 #Jordan2018 #JPNvAUS pic.twitter.com/bMx3WsHEk8 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) 13 เมษายน 2561

เกมทำท่าว่าจะลงด้วยชัยชนะของญี่ปุ่น แต่แล้วในนาทีที่ 86 ทีมชาติออสเตรเลียได้ประตูตีเสมอจากซาแมนธา เคอร์

หมดเวลาการแข่งขัน ทั้งสองทีมเสมอกันไป 1-1 แบ่งกันไปทีมละ 1 คะแนน โดยออสเตรเลียเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเพราะมีประตูได้เสียที่ดีกว่าญี่ปุ่น ส่วนผลอีกคู่หนึ่ง เกาหลีใต้ชนะเวียดนามไป 4-0 ได้ที่ 3 ของกลุ่ม ต้องไปเพลย์ออฟชิงที่ 5 กับทีมชาติฟิลิปปินส์ อันดับ 3 กลุ่ม A

Final standings for Group B! 🇦🇺 secure top spot on goal difference while 🇯🇵 finish second after having scored more goals than 🇰🇷! #WAC2018 #Jordan2018 pic.twitter.com/beATcjuwgJ — #WAC2018 (@theafcdotcom) April 13, 2018

โปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงที่ 5 มีดังนี้

รอบชิงที่ 5

วันที่ 16 เมษายน : ทีมชาติฟิลปปินส์ – ทีมชาติเกาหลีใต้ เวลา 24.00 น. สนามอัมมาน อินเตอร์เนชันแนล ตามเวลาประเทศไทย

รอบรองชนะเลิศ

วันที่ 17 เมษายน : ทีมชาติออสเตรเลีย – ทีมชาติไทย เวลา 20.45 น. สนามคิง อับดุลลาห์ที่ 2 ตามเวลาประเทศไทย

วันที่ 17 เมษายน : ทีมชาติจีน – ทีมชาติญี่ปุ่น เวลา 24.00 น. สนามคิง อับดุลลาห์ที่ 2 ตามเวลาประเทศไทย