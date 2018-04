จาก 3 เหลือ 1 แต้ม! ช็อตพลาด “กูลาร์ต” ไม่น่าให้อภัยของกว่างโจว (มีคลิป)

กลายเป็นจังหวะที่ต้องพูดถึงทันทีเมื่อทีมกำลังจะเก็บชัยชนะได้ที่บุรีรัมย์ สเตเดี้ยมอยู่แล้วสำหรับกวางโจว เอเวอร์แกรนด์แต่สุดท้ายกลายเป็นเหลือแค่คะแนนเดียวเมื่อริคาร์โด กูลาร์ต ทำพลาดแบบไม่น่าให้อภัยช่วงท้ายเกม

นาทีสุดท้ายของการแข่งขันขณะที่ทีมเยือนอย่างกวางโจวนำอยู่ 1-0 จาง เหวินเจ้า โชว์สปีดกระชากหนีผู้เล่นบุรีรัมย์ออกมาทางกราบขวาก่อนจ่ายทะลุช่องให้ริคาร์โด กูลาร์ตวิ่งมารับบอลตัดเข้ากรอบเขตโทษ แต่เจ้าตัวชะล่าใจเกินไป แม้จะหลอกศิวรักษ์ได้แล้วแต่สุดท้ายช้าและเป็นนฤบดินทร์ที่เข้ามาเซฟลูกยิง ทำให้ไม่กลายเป็น 2-0 และสุดท้ายโดนตีเสมอเป็น 1-1 ทำให้จบเกมจากที่จะได้ 3 คะแนนเป็นเหลือเพียง 1 คะแนนเท่านั้น

ไปชมจังหวะดังกล่าวกันอีกครั้ง

90′ WHAT A MISS!

HOW ON EARTH DID GOULART NOT SCORE THIS??? #BRRvGZE #ACL2018 pic.twitter.com/VhqYIjyAb1

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 3, 2018