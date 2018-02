BREAKING: ตราหมีปล่อยสองแข้งซบน้องใหม่ลีกจีน

“ตราหมี” แอตเลติโก มาดริด ประกาศอย่างเป็นทางการในการปล่อยตัวนิโคลาส ไกตันและยานนิค แฟร์ไรร่า-คาร์ราสโก้ ร่วมทีมต้าเหลียน ยี่ฟาง น้องใหม่ไชนีสซูเปอร์ลีก

สำหรับนิโคลาส ไกตัน ย้ายจากเบนฟิก้ามาร่วมทีมตราหมีเมื่อปี 2016 โดยลงเล่นไป 49 นัดรวมทุกรายการ ส่วนในฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นไปแล้ว 13 นัด ส่วนยานนิค แฟร์ไรร่า-คาร์ราสโก้ ย้ายจากโมนาโกเมื่อปี 2015 และเป็นแข้งเบลเยี่ยมคนแรกที่ทำประตูได้รอบชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ ลีก 2016 โดยทำประตูตีเสมอให้ทีมก่อนพ่ายให้กับเรอัล มาดริดในช่วงการดวลจุดโทษ คาร์ราสโก้ลงเล่นให้กับตราหมีไปทั้งหมด 124 นัด ยิงได้ 23 ประตูตลอด 3 ฤดูกาลที่ค้าแข้งในถิ่นวานต๋า เมโทรโปลิตาโน่

สำหรับต้าเหลียน ยี่ฟาง เลื่อนชั้นมาเล่นในไชนีสซูเปอร์ลีกด้วยการเป็นแชมป์ไชน่าลีกวัน โดยก่อนหน้านี้ได้สร้างความฮือฮา ด้วยการคว้าตัว โจเซ่ ฟอนเต้ ปราการหลังทีมชาติโปรตุเกสชุดแชมป์ยูโร 2016 จากเวสต์แฮม ยูไนเต็ดมาร่วมทีม

