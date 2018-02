จำผมได้ไหม! อาเดรียโน่ซัดแฮตทริคพาชนบุคถล่มทีมฟอร์ลัน 6-0 (VIDEOS)

คาร์ลอส อาเดรียโน่ เจ้าของรางวัลดาวซัลโวเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2016 ยังคงทำประตูในรายการฟุตบอลเอเชียอย่างต่อเนื่อง หลังซัดแฮตทริกให้ชนบุค ฮุนได มอเตอร์ส ต้นสังกัดใหม่ ถล่ม คิตฉีจากฮ่องกง ที่นำโดยดิเอโก้ ฟอร์ลัน ไป 6-0

ดาวยิงผู้ซัดไป 13 ประตูให้กับเอฟซี โซลในปี 2016 ซึ่ง 4 ประตูนั้นมาจากเกมที่บุกไปถล่มบุรีรัมย์ถึงถิ่น 6-0 กลับมาเล่นในเกาหลีใต้อีกครั้งกับชนบุค ฮุนได มอเตอร์สเมื่อปลายเดือนมกราคม หลังย้ายไปเล่นให้กับฉื่อเจี่ยจ้วง เอเวอร์ไบรท์ ทีมจากไชน่า ลีกวัน เมื่อปีที่ผ่านมา

ในศึกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม E ที่คิตฉี เปิดบ้านรับการมาเยือนของชนบุค ฮุนได มอเตอร์ส กองหน้าชาวบราซิลใช้เวลาเพียงแค่ 40 นาทีในการทำแฮตทริกใส่ทีมของฟอร์ลัน

โดยเริ่มจากจุดโทษในนาทีที่ 6

6' GOAL! 1-0 @jeonbuk_hyundai Adriano coolly sends the keeper the wrong way to put the visitors ahead.#KCEvJBM #ACL2018 pic.twitter.com/mz5C65KB86 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 20, 2018

เข้าชาร์จจ่อๆในนาทีที่ 14

14' GOAL! 2-0 @jeonbuk_hyundai Zhang Lu makes two spectacular saves but to no avail as Adriano strikes again for Jeonbuk.#KCEvJBM #ACL2018 pic.twitter.com/q7qDT5GDkb — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 20, 2018

และจุดโทษอีกครั้งในนาทีที่ 45+1 ช่วยให้ชนบุคบุกมานำคิตฉี 5-0 ในครึ่งแรก

จากชัยชนะของชนบุค ฮุนได มอเตอร์ส ช่วยให้ทีมนำเป็นจ่าฝูงที่ 6 คะแนน จาก 2 นัด โดยเกมนัดต่อไปจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเทียนจิน ฉวนเจี้ยน ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม เวลา 17.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย