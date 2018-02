รอดวลอุ้ม-มุ้ย-เจ! โซลแถลงออสมาร์ลาทีมลุยเจลีก

[#오피셜] FC서울 오스마르 선수가 J리그로 임대될 예정으로, 메디컬테스트만을 남겨두고 있습니다. . 이번 결정은 오스마르 선수가 새로운 해외 무대로의 진출에 강한 열망을 나타냄에 따라 이뤄지게 되었습니다. 이미 지난해 여름 오스마르 선수는 J리그 빅 클럽으로부터의 이적 기회가 있었지만 구단의 강력한 설득과 뜨거운 성원을 보내준 팬들을 위해 팀의 잔류를 결정한 바 있었고, 이번에도 다시 그 열망을 나타냄에 따라 FC서울은 1년 임대를 통해 새로운 무대로의 변화와 도전의 기회를 주기로 결정했습니다. . *이에 대해 FC서울은 팀의 득점력 강화를 위해 외국인 공격수를 보강하기로 결정했고, 곧 발표할 예정입니다.

A post shared by FC SEOUL (@fcseoul) on Feb 11, 2018 at 5:30pm PST