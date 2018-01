โมแดสต์เบิ้ล! เทียนจินเฉือนเซเรส 2-0 ลิ่วรอบแบ่งกลุ่ม ACL

เทียนจิน ฉวนเจี้ยน ได้ 2 ประตูจากอองโตนี่ โมแดสต์ พาทีมเข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร

ที่สนามเทียนจิน ไหเหอ เทียนจิน ฉวนเจี้ยน ทีมอันดับ 3 ไชนีส ซูเปอร์ลีก เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซเรส เนกรอส แชมป์ลีกฟิลิปปินส์

เปาโล ซูซ่า เฮดโค้ชของฉวนเจี้ยนส่งผู้เล่นต่างชาตินำโดยอเล็กซานเดร ปาโต้, อักเซล วิตเซล และอองโตนี่ โมแดสต์ ส่วแชมป์ลีกฟิลิปปินส์ที่มีปัญหาเรื่องวีซ่า เพิ่งเดินทางถึงประเทศจีนเมื่อตอนเช้าก่อนทำการแข่งขันไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น และยังไม่มีโอกาสลงซ้อมในสนามจริง แต่ยังส่งตัวหลักนำโดยโทนี่ โดบลาส นายทวารชาวสเปน, ไมค์ ออตต์ อดีตผู้เล่นอ่างทอง และเบียนเสนิโด้ มารานอน ดาวยิงชาวสเปน

นาทีที่ 4 ฉวนเจี้ยน มีโอกาสขึ้นนำจากอองโตนี่ โมแดสต์ แต่โดบลาสสามารถตัดบอลจากนอกกรอบเขตโทษไว้ได้

นาทีที่ 12 เซเรสมีโอกาสทำประตูบ้างจากสเตฟาน ชร็อค แต่ยิงไปติดเซฟของจาง ลู่

นาทีที่ 19 ฉวนเจี้ยนขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากการโหม่งของโมแดสต์

Anthony Modeste beats @ceresnegrosfc keeper Toni Doblas with a brilliant header from a Tianjin corner to open scoring for the home side. #ACL2018 pic.twitter.com/ilYO9HW9yz

นาทีที่ 35 โมแดสต์โอกาสทำประตูที่ 2 ให้ตัวเอง แต่กรรมการเป่าให้เป็นลูกล้ำหน้าไปก่อน จบครึ่งแรกเทียนจิน ฉวนเจี้ยน นำ เซเรส เนกรอส 1-0

เริ่มครึ่งหลัง ฉวนเจี้ยนทำประตูที่ 2 ได้จากจังหวะที่อเล็กซานเดร ปาโต้ ตักบอลข้ามแนวรับให้โมแดสต์ หลุดเข้าไปยิงผ่านมือโดบลาสเข้าไป

57' GOAL! 2-0 Tianjin Quanjian!

Anthony Modeste srikes again! The ball goes from Witsel to Pato to Modeste, who makes a brilliant first touch and beats Doblas for his second of the game.#ACL2018 pic.twitter.com/Xxt5DAIQS5

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 30, 2018