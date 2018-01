อาเซียนน้ำตาร่วง! อุซเบฯดราม่าเข่นเวียดนามต่อเวลานาทีท้าย 2-1 เถลิงแชมป์เอเชียสมัยแรก

ทีมชาติอุซเบกิสถานชุดอายุไม่เกิน 23 ปี สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฟุตบอลเอเชีย หลังเอาชนะเวียดนามชุดอายุไม่เกิน 23 ปี ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 2-1

ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบชิงชนะเลิศ ที่สนามฉางโจว โอลิมปิก เซนเตอร์ ทีมชาติเวียดนาม พบกับ ทีมชาติอุซเบกิสถาน

ทีมชาติเวียดนามยังคงใช้ตัวหลุกชุดเดิมนำโดย เหงียน กง เฟิง , เลือง ซวน ตรวง และ เหงียน กวง ไฮ ที่ยิงไปแล้ว 4 ประตูในรายการนี้ ได้รับรายงานว่า มีแฟนบอลเวียดนามออกมารวมตัวเชียร์ทีมรักกันทั่วประเทศ ส่วน อุซเบกิสถาน อัด เกาหลีใต้ ในรอบรองชนะเลิศมา 4-1 ส่ง ยาซูร์เบค ยัคชิโบเยฟ ดาวซัลโวของทีมที่ยิงไปแล้ว 3 ประตูเป็นตัวชูโรง

ทั้งนี้ก่อนเริ่มเกมการแข่งขันมีหิมะตกลงมาอย่างหนักทำให้สภาพเป็นสีขาวทั่วสนาม เริ่มเกมเพียง 8 นาที เป็น อุซเบฯที่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากจังหวะลูกเตะมุมเป็น รัสตามยอน อาชูร์มาตอฟ ที่จัดการโหม่งให้ทีมขึ้นนำไปก่อน 1-0

Ashurmatov gets away from his marker and heads home the corner.

นาทีที่ 41 เวียดนาม สวมหัวใจนักสู้ตามตีเสมอเป็น 1-1 จากลูกฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษของ เหงียน กวง ไฮ ปั่นด้วยซ้ายข้ามกำแพงเข้าไปอย่างสุดสวยและเป็นประตูที่ 5 ของเจ้าตัวในรายการนี้

Quang Hai draws his side level with a stunning free kick! #AFCU23 #VIEvUZB pic.twitter.com/yJOJZqq0fW

ขณะที่เกมครึ่งหลังต้องเลื่อนเวลาออกไปเป็น 16.50 น. ตามเวลาประเทศไทย หลังเจ้าหน้าที่ภายในสนามจำเป็นต้องเคลียร์หิมะในพื้นสนามให้กลับมาอยู่ในสนามใช้งานได้ นอกจากนี้ ทีมชาติอุซเบกิสถานยังต้องเปลี่ยนเสื้อจากสีขาวเป็นสีน้ำเงิน เพื่อไม่ให้กลมกลืนกับสภาพสนามที่เต็มไปด้วยหิมะ

ครึ่งหลังทั้งสองทีมยังไม่สามารถยิงประตูกันเพิ่มได้หมดเวลา 90 นาที เสมอกัน 1-1 ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก 30 นาที

นาทีที่ 119 เป็นอุซเบกิสถานที่ได้ประตูชัยจากจังหวะลูกเตะมุมเป็น อังเดร ซิโดรอฟ กองหน้าตัวสำรองที่เพิ่งถูกส่งลงสนามในนาที่ 117 แปเข้าไปไม่เหลือ ก่อนจะหมดเป็น อุซเบกิสถาน เอาชนะ เวียดนาม ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 2-1 คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ และถภือว่าเป็นแชมป์แรกในรอบ 24 ปี นับตั้งแต่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ในปี 1994 ที่ฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น

119' GOAL! 2-1 🇺🇿

WOW! Is that the winner?

Sidorov, who just came on, nods home from the corner to break 🇻🇳's hearts!#AFCU23 #VIEvUZB pic.twitter.com/ZBTv0fxk8D

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 27, 2018