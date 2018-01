FOX PREVIEW AFC U-23 FINAL: เวียดนาม-อุซเบกิสถาน

ในที่สุด ฟุตบอลชิงแชมป์อายุรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ได้เดินทางมาถึงนัดสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นครั้งแรกของทั้งสองทีมที่ผ่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศ FOX Sports Asia ได้รวบรวมข้อมูลทั้ง 2 ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบชิงชนะเลิศ

เวียดนาม-อุซเบกิสถาน

27 มกราคม 2561

15.00 น.

สนามฉางโจว โอลิมปิก เซนเตอร์

เวียดนาม

รอบแรก: แพ้เกาหลีใต้ 1-2

รอบแรก: ชนะออสเตรเลีย 1-0

รอบแรก: เสมอซีเรีย 0-0

รอบก่อนรองชนะเลิศ: เสมออิรัก 3-3 (ชนะในการดวลจุดโทษ 5-3)

รอบรองชนะเลิศ: เสมอกาตาร์ 2-2 (ชนะในการดวลจุดโทษ 4-3)

อุซเบกิสถาน

รอบแรก: แพ้กาตาร์ 0-1

รอบแรก: ชนะจีน 1-0

รอบแรก: ชนะโอมาน 1-0

รอบก่อนรองชนะเลิศ: ชนะญี่ปุ่น 4-0

รอบรองชนะเลิศ: ชนะเกาหลีใต้ 4-1 (90 นาทีเสมอ 1-1)

การพบกันครั้งล่าสุด

อุซเบกิสถาน 2-1 เวียดนาม (M-150 Cup, 13 ธันวาคม 2560)

เวียดนาม – เหงียน กวง ไฮ

17' GOAL 1-0 Vietnam

🇻🇳 take the lead against the run of play after Nguyen Quang Hai scored an absolute belter from the edge of the box!#AFCU23 #KORvVIE pic.twitter.com/LDKjfdB7c1

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 11, 2018