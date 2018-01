ปีกกาตาร์ลากครึ่งสนามยิงเกาหลีใต้พาทีมคว้าที่ 3 (มีคลิป)

กาตาร์ คว้าอันดับ 3 ศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ไปครอง หลังอัครอม อฟิฟ ปีกจากยูเพ่น ลากบอลเกือบครึ่งสนามซัดประตูชัย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 ระหว่าง ทีมชาติกาตาร์ พบ ทีมชาติเกาหลีใต้ ที่สนาม คุนซาน สปอร์ต เซ็นเตอร์ สเตเดียม เวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

กาตาร์ รอบ 4 ทีมสุดท้ายพ่ายให้กับ เวียดนาม ในการดวลจุดโทษ 6-5 (2-2) ขณะที่ เกาหลีใต้ โดน อุซเบกิสถาน ถล่ม 4-1 ผลปรากฏว่าเป็น กาตาร์ ที่ได้ประตูชัยจาก อัครอม อฟิฟ ปีกจากยูเพ่น ทีมจากลีกสูงสุดเบลเยี่ยม อาศัยลูกสวนกลับเร็วกระชากบอลเกือบครึ่งสนามลากเข้าไปยิงติดเซฟผู้รักษาประตูเกาหลีใต้หนึ่งจังหวะก่อนซ้ำเข้าไปไม่เหลือในนาทีที่ 39 และเป็นฝ่ายเอาชนะไป 1-0 คว้าอันดับ 3 ในรายการ ชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ไปครอง

WATCH! Akram Afif scores his 3rd goal of the competition! Qatar taking the opening lead on the break! Keeper had a hand to it but Akram followed through on the rebound! #AFCU23 #QATvKORhttps://t.co/0Bn0xCpo0S

