OFFICIAL: ออสเตรเลียตั้งฟาน มาร์ไวก์ คุมทัพลุยบอลโลก

เบิร์ต ฟาน มาร์ไวก์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมชาติออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ

ผู้จัดการทีมชาวดัตช์วัย 65 ปีเข้ามารับงานต่อจากอันเก้ โพสเตโคกลู ผู้ลาออกจากตำแหน่งจากหลังจากพาทีมชาติออสเตรเลียผ่านรอบเพลย์ออฟเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกที่รัสเซีย

BREAKING | The Caltex @Socceroos are delighted to announce the appointment of Bert Van Marwijk as our new Head Coach. #GoSocceroos. https://t.co/o4ufIs40WM pic.twitter.com/h7byLo2WGR

— Caltex Socceroos (@Socceroos) January 25, 2018