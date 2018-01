แพ้แต่ไม่ออก! อลอยซี่ปฏิเสธอำลาตำแหน่งโค้ชบริสเบน

จอห์น อลอยซี่ เฮดโค้ชของบริสเบน รอร์ ประกาศไม่ลาออกจากตำแหน่ง หลังพาทีมแพ้เซเรส-เนกรอส จากฟิลิปปินส์ไป 2-3 ตกรอบคัดเลือกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบสอง

บริสเบน ได้ประตูนำไปก่อนจากมัสซิโม มัคคาโรเน่ ก่อนจะโดนบริสเบนยิง 3 ประตูรวด จากเบีบนเวนิโด้ มารานอน (2 ประตู) และโอมิด นาซารี่ ถึงแม้บริสเบนจะยิงตีติื้นได้จากเอริก เบาเธี๊ยก แต่ก็ไล่ไม่ทัน

ความพ่ายแพ้ต่อเซเรสในครั้งนี้ ทำให้ทีมของอลอยซี่แพ้ไป 4 จาก 5 นัดหลังสุดในทุกรายการ ทั้งๆที่ในฤดูกาลที่แล้ว บริสเบนถล่มโกลบอลจากฟิลิปปินส์ไป 6-0

“ผมไม่ออก ผมไม่ยอมแพ้” อลอยซี่กล่าว

“ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในสโมสรและตัวผู้เล่น ถ้าผู้บริหารต้องการอะไรที่แตกต่างและพวกเขาไม่คิดว่าผมจะเป็นคนที่พาทีมก้าวไปข้างหน้า พวกเขาก็ควรเรียกตัวผมไปคุยแล้ว แต่ผมยังไม่ออก”

นอกจากนี้ อลอยซี่ ยังกล่าวว่าทีมต้องหาเหตุผลสำหรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้

“พวกเราประเมินเซเรสต่ำเกินไป ตอนที่เรานำ 1-0 พวกเราก็เริ่มคิดถึงรอบต่อไปแล้ว”

นอกจากทีมจะแพ้อแล้ว บริสเบนยังทำเรื่องงามหน้าอีก เมื่อหมายเลขบนเสื้อหลุดลอกออกมาจนต้องใช้เทปกาวแปะจนจบเกม

this is football, Brisbane Roar style, in 2018 while representing Australia in International Competition. How the mighty have fallen! pic.twitter.com/gl0PaLXVWS

— Lou Sticca (@Lou_Sticca) January 23, 2018