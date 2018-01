ชิงเวียดนาม! อุซเบถล่มเกาหลีใต้ 10 คน 4-1

ทีมชาติอุซเบกิสถานชุดอายุไม่เกิน 23 ปีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ หลังถล่มเกาหลีใต้ชุดอายุไม่เกิน 23 ปีที่เหลือผู้เล่น 10 คน 4-1

ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบรองชนะเลิศ ที่สนามฉางโจว โอลิมปิก ทีมชาติอุซเบกิสถานพบทีมชาติเกาหลีใต้

นาทีที่ 33 เป็นอุซเบกิสถานที่ขึ้น 1-0 จากซาคิบิลโล อูรินโบเยฟ กัปตันทีม ก่อนจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ 1-0

33' GOAL! 1-0 Uzbekistan Urinboev gives Uzbekistan the lead with a clinical finish after a fantastic through ball.#AFCU23 pic.twitter.com/6jhfPg8duP — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 23, 2018

เริ่มครึ่งหลัง เกาหลีใต้ได้ประตูตีเสมอในนาทีที่ 58 จากการโหม่งของฮวาง ยุน-ซู กัปตันทีม

58' GOAL! 1-1 Korea Republic Hyun-Soo expertly guides the free kick and brings his side level against Uzbekistan.#AFCU23 pic.twitter.com/EsCGPdPyyf — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 23, 2018

เกาหลีใต้เหลือผู้เล่นแค่ 10 คน เมื่อจาง ยุน-โฮ โดนใบแดงไล่ออกจากสนาม แต่หลังจากนั้นทั้งสองทีมทำอะไรกันไม่ได้ จบ 90 นาทีเสมอกัน 1-1 ต้องต่อเวลาพิเศษ

นาทีที่ 99 อุซเบกิสถานขึ้นนำ 2-1 จากการยิงไกลอย่างสุดสวยของอาซิซจอน กานิเยฟ

99' GOAL! 2-1 Uzbekistan Ganiev tries his luck from distance and it flies all the way in! Is this the winner?#AFCU23 pic.twitter.com/PtCPeyt9iS — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 23, 2018

นาทีที่ 110 อุซเบกิสถานนำห่าง 3-1 จากยาซูเบค ยัคชิโบเยฟ

The decisive blow. Yakhshiboev puts Uzbekistan 3-1 up and all but kills off any hope of a Korea Republic fight back.#AFCU23 pic.twitter.com/OGvYmwL71j — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 23, 2018

นาทีสุดท้ายของเกม อุซเบกิสถานได้ประตูปิดท้ายจากอัครัมจอน โคมิลอฟ

120+1' GOAL! 4-1 Uzbekistan Komilov tries to put the cross into the 6 yard box but inadvertently goes into the net.#AFCU23 pic.twitter.com/zXORjkHAHj — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 23, 2018

หมดเวลาการแข่งขัน อุซเบกิสถานเอาชนะเกาหลีใต้ไป 4-1 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเวียดนาม ในวันที่ 27 มกราคม 15.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ส่วนเกาหลีใต้ไปชิงที่ 3 กับกาตาร์ในวันที่ 26 มกราคม