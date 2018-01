ดวลเทียนจินฉวนเจี้ยน! เซเรสบุกชนะบริสเบนรอร์ 3-2

เซเรส-เนกรอส ตัวแทนจากฟิลิปปินส์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับสโมสรและวงการฟุตบอลฟิลิปปินส์ ด้วยการบุกชนะบริสเบน รอร์ 3-2 โดยจะออกไปเยือน เทียนจิน ฉวนเจี้ยน ในวันที่ 30 มกราคม

เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบคัดเลือก รอบสอง ที่สนามควีนสแลนด์ สปอร์ตส์ แอนด์ แอธแลติก เซ็นเตอร์ บริสเบน รอร์ ตัวแทนจากออสเตรเลีย พบกับ เซเรส-เนกรอส แชมป์ลีกฟิลิปปินส์

นาทีที่ 35 บริสเบนขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากการยิงของมัสซิโม มัคคาโรเน่ กองหน้าชาวอิตาเลียน

นาทีที่ 43 เซเรสตีเสมอได้จาก เบียนเวนิโด้ มารานอน กองหน้าชาวสเปน ก่อนจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ 1-1

เริ่มครึ่งหลัง เซเรสแซงนำ 2-1 จากมารานอน คนเดิม ในนาทีที่ 65

นาทีที่ 73 เซเรสนำห่าง 3-1 จากโอมิด นาซารี่ กองกลางชาวอิหร่าน

ช่วงท้ายเกม บริสเบนได้ประตูตีตื้นจาก เอริค เบาเธียก กองกลางชาวฝรั่งเศส แต่ไล่ไม่ทัน เป็นเซเรส-เนกรอส ที่พลิดกชนะบริสเบน รอร์ 3-2 ผ่านเข้าไปเล่นรอบเพลย์ออฟ โดยจะออกไปเยือนเทียนฉิน ฉวนเจี้ยนที่คุมทีมโดยเปาโล ซูซ่า ในวันอังคารที่ 30 มกราคมนี้ โดยผู้ชนะในคู่นี้ จะอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับ คิตฉี (ฮ่องกง), ชนบุค ฮุนได มอเตอร์ (เกาหลีใต้) และ ผู้ชนะระหว่าง คาชิว่า เรย์โซล (ญี่ปุ่น)/เมืองทอง ยูไนเต็ด (ไทย)/ยะโฮร์ ดะรุล ต๊ะซิม (มาเลเซีย)

