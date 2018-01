ประวัติศาสตร์! เวียดนามลิ่วชิงแชมป์เอเชียหลังเฉือนกาตาร์ดวลจุดโทษ 6-5 (2-2)

ทีมชาติเวียดนามสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกหน้าหนึ่ง หลังเอาชนะกาตาร์ในการดวลจุดโทษด้วยประตูรวม 6-5 หลัง 120 นาทีเสมอกัน 2-2

ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบรองชนะเลิศที่สนามฉางโจว โอลิมปิก ทีมชาติกาตาร์ชุดอายุไม่เกิน 23 ปี พบกับทีมชาติเวียดนามชุดอายุไม่เกิน 23 ปี

นาทีที่ ทีมชาติกาตาร์ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากอัคริม อฟิฟ ก่อนจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้

39' GOAL! 1-0 Qatar Akfram Afif dispatches the penalty to give his side a crucial lead in this #AFCU23 semi-final pic.twitter.com/8KpWzbcb6i — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 23, 2018

ในครึ่งหลัง นาทีที่ 69 เวียดนามได้ประตูตีเสมอจากจังหวะที่แนวรับกาตาร์สกัดไม่ขาด และเป็นเหงียน กวง ไฮ ซัดไม่พลาด

69' GOAL! 1-1 Vietnam Qatar make a mess of the clearance and Quang Hai scores for Vietnam this time!#AFCU23 pic.twitter.com/VhqIjcULEz — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 23, 2018

นาทีที่ 87 กาตาร์ได้ประตูนำ 2-1 จากการชาร์จจ่อๆของอัลโมเอซ อาลี และเป็นประตูที่ 6 ของดาวยิงรายนี้อีกด้วย

87' GOAL! 2-1 Qatar Is this the winner? Almoez Ali puts Qatar back in front after a crazy goalmouth scramble in the box!#AFCU23 pic.twitter.com/YGpkqfrziK — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 23, 2018

เกมทำท่าว่าจะจบลงด้วยชัยชนะของกาตาร์แล้ว แต่เวียดนามได้ประตูตีเสมอในนาทีที่ 89 จากการปั่นโค้งๆอย่างสุดสวยของเหงียน กวง ไฮ คนเดิม

89' WHAT A GOAL! 2-2 Vietnam Quong Hai curls a left foot stunner to draw Vietnam back level. What a game!#AFCU23 pic.twitter.com/lpdS4XvKSP — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 23, 2018

จบ 90 ยาที กาตาร์เสมอกับเวียดนามไป 2-2 ต้องลุ้นกันต่อในช่วงแต่เวลาต่อเวลาพิเศษ แต่ไม่มีใครทำประตูได้ ต้องตัดสินกันด้วยการดวลจุดโทษ เป็นเวียดนามที่ดวลจุดโทษได้ดีกว่า โดยพลาดแค่คนเดียวเท่านั้น ส่วนกาตาร์พลาดไป 2 คน ทำให้เวียดนามเอาชนะในการดวลจุดโทษด้วยประตูรวม 6-5 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยรอพบผู้ชนะระหว่าง อุซเบกิสถาน กับ เกาหลีใต้

SAVED! Al Brake sees his penalty save. Still 3-3. Chance for Vietnam to win it…#AFCU23 pic.twitter.com/jdiNdY4HB9 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 23, 2018