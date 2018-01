วันประวัติศาสตร์! เวียดนามปิดประเทศฉลองทีมทะลุตัดเชือก AFCU23

หลังจากที่ขุนพลทัพดาวทองสามารถสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในรายการ AFC U23 Championship ได้สำเร็จด้วยการเอาชนะอิรักไปได้ 8-6 ในการดวลจุดโทษ (เสมอ 3-3ใน 120 นาที) ทะลุเข้าไปเล่นในรอบ 4 ทีมสุดท้าย กลายเป็นทีมอาเซียนทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่ผ่านเข้ามาเล่นถึงรอบนี้

นี่คือภาพการเฉลิมฉลองของพวกเขาทั้งหมดที่ประเทศเวียดนาม กับบรรยากาศที่เรานำมาฝาก

🇻🇳 WIN THE SHOOT-OUT!

What a dramatic finish to this extraordinary quarter final! Vietnam are through to the semi-finals, while Iraq crash out of the tournament!#AFCU23 #IRQvVIE pic.twitter.com/1LSEWOONNF

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 20, 2018