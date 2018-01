สนั่นอาเซียน! ดาวทองดับโทษอิรักระทึก 8-6 (3-3) ทะลุตัดเชือก AFCU23 (มีคลิป)

ทีมชาติเวียดนามกลายเป็นทีมจากอาเซียนทีมแรกที่เข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี หลังชนะอิรักในการดวลจุดโทษ 8-6 (3-3)

ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุ 23 ปีที่สนามฉางชู ทีมชาติเวียดนามชุดอายุไม่เกิน 23 ปี พบทีมชาติอิรักชุดอายุไม่เกิน 23 ปี

นาทีที่ 13 เป็นเวียดนามที่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากเหงียน กง เฟิง

13' GOAL 1-0 🇻🇳 Nguyen Cong Phuong opens the deadlock for Vietnam, with a real goal poacher's finish!#AFCU23 #IRQvVIE pic.twitter.com/juo29YWdyp — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 20, 2018

ทว่าในนาที 29 ไอเมน ฮุสเซน มายิงจุดโทษตีเสมอให้ อิรัก 1-1

29' GOAL! 1-1 🇮🇶 Aymen Hussein equalizes for Iraq from the spot after the referee had awarded them a controversial penalty!#AFCU23 #IRQvVIE pic.twitter.com/xBzCwevWms — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 20, 2018

จากนั้นทั้งสองทีมทำอะไรกันไม่ได้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไป

ช่วงต่อเวลาพิเศษ ไอเมน ฮุสเซน ทำประตูที่สองของตัวเองให้ อิรัก ขึ้นนำ 2-1 ในนาทีที่ 94

94' GOAL! 2-1 🇮🇶 Aymen Hussein bags his second goal of the night with an absolutely thumping header!#AFCU23 #IRQvVIE pic.twitter.com/vZTcGukD8D — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 20, 2018

นาทีที่ 108 ฟาน วาน ดุ๊ก ทำประตีเสมอให้เวียดนามเป็น 2-2

108' GOAL! 2-2 🇻🇳 OH MY WORD, CAN YOU BELIEVE IT? Phan Van Duc equalizes for Vietnam after an absolute blunder by Ahmed Basil. What a game we have on our hands!#AFCU23 #IRQvVIE pic.twitter.com/YQdXy4WGyv — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 20, 2018

อีก 4 นาทีต่อมา ฮา ดุ๊ก ชิน จะทำคนละประตูให้เวียดนามพลิกขึ้นนำ 3-2

112' GOAL! 3-2 🇻🇳 They have done it! Vietnam have completed an extraordinary turnaround to make it 3-2. Have you ever seen a more dramatic quarter final?#AFCU23 #IRQvVIE pic.twitter.com/J6ugAUjiEQ — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 20, 2018

แต่ อิรัก ยังไม่ยอมง่ายๆ อะลา มะห์วี มายิงตีเสมอ 3-3 ได้ในนาทีที่ 116

116' GOAL! 3-3 🇮🇶 What a crazy game we are witnessing here! 🇮🇶 make it 3-3. Alaa Ali Mhawi scores an absolute pile-driver to level the scores. Incredible stuff!#AFCU23 #IRQvVIE pic.twitter.com/eNYt9eGoLz — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 20, 2018

ต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษ การดวลจุดโทษ เวียดนาม สามารถยิงเข้าครบทั้ง 5 คนขณะที่ อิรัก พลาดตั้งแต่คนแรกทำให้เวียดนามเป็นฝ่ายชนะไป 5-3 รวมในเวลา เวียดนามผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศด้วยสกอร์ 8-6 กลายเป็นทีมแรกของอาเซียนที่เข้าถึงรอบนี้

เวียดนาม จะเข้าไปพบกับ กาตาร์ ในรอบรองชนะเลิศ วันที่ 23 มกราคมนี้