แพงกว่าซาลาห์! ปักกิ่งเซ็นบาคามบูแข้งแพงสุดแอฟริกา 65 ล้านปอนด์

เซดริก บาคามบู กองหน้าทีมชาติดีอาร์ คองโก กลายเป็นผู้เล่นแอฟริกาที่มีราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ หลังจากที่ปักกิ่ง กั๊วะอั๋น จ่ายค่ายกเลิกสัญญากับทางบียาร์เรอัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บียาร์เรอัลตั้งค่าฉีกสัญญาของกองหน้าดีอาร์คองโกไว้ที่ 40 ล้านยูโร (35.3 ล้านปอนด์) แต่รวมเบ็ดเสร็จปักกิ่งต้องจ่ายถึง 65 ล้านปอนด์ เนื่องด้วยภาษีนักฟุตบอลที่เพิ่งทางสมาคมฟุตบอลจีนบังคับใช้เมื่อไม่นานมานี้ ทำให้บาคามบูกลายเป็นผู้เล่นแอฟริกันที่มีค่าตัวแพงที่สุด ทุบสถิติโมฮัมเหม็ด ซาลาห์ (ลิเวอร์พูล 34 ล้านปอนด์) และนาบี้ เกอิต้า (ลิเวอร์พูล 48 ล้านปอนด์)

นอกจากนี้ บาคามบูยังเป็นผู้เล่นที่มีราคาแพงสุดในประวัติศาสตร์ไชนีสซูเปอร์ลีก ทุบสถิติออสการ์ที่ย้ายจากเชลซีมาร่วมทีมเซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี ด้วยค่าตัว 60 ล้านปอนด์ เมื่อปีที่ผ่านมา

สำหรับบาคามบูเริ่มต้นการค้าแข้งฟุตบอลอาชีพกับสโมสรโซโชช์ (ฝรั่งเศส), บูร์ซาสปอร์ (ตุรกี) และบียาร์เรอัล (สเปน) เป็นสโมสรล่าสุด เป็นผู้เล่นแอฟริกันคนแรกที่คว้ารางวัลผู้เล่นประจำเดือนตุลาคม จากผลงาน 6 ประตูในเดือนนั้น

ส่วนผลงานปักกิ่ง กั๊วะอั๋นในฤดูกาล 2017 จบที่อันดับ 9 ของตาราง พลาดโอกาสในการลงเล่นเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

French-Congolese striker @Bakambu17 is no longer a #Villarreal player. Best of luck, leopard! 🐆💛https://t.co/VLsGAumxYS

— Villarreal CF (@English_Yellows) January 17, 2018