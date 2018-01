เจ้าภาพร่วง! กาตาร์-อุซเบลิ่วรอบ 8 ทีมชิงแชมป์เอเชีย

ทีมชาติจีนรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เจ้าภาพต้องตกรอบแรกหลังแพ้ให้กับกาตาร์ ส่วนอุซเบกิสถานเก็บ 3 แต้มได้จากโอมาน ส่งท้ายรอบแรก กลุ่ม A ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย

ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี กลุ่ม A นัดสุดท้าย ที่สนามฉางโจว โอลิมปิก ทีมชาติจีนรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี พบกับทีมชาติกาตาร์รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี

ทีมชาติจีนแข่ง 2 นัด มี 3 คะแนน ส่วนทีมชาติกาตาร์แข่ง 2 นัด มี 6 คะแนน

เริ่มต้นได้ 4 นาที เป็นเจ้าภาพที่ขึ้นนำไปก่อน จากการยิงของเหยา จุนเฉิง

สถานการณ์เจ้าบ้านเริ่มแย่ลง เมื่อ เหอ เจ้า กัปตันทีม โดนใบเหลืองใบที่สองเป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม ทำให้ทีมชาติจีนเหลือผู้เล่นแค่ 10 คน คั้งแต่นาทีที่ 41

นาทีที่ 44 กาตาร์ได้ประตูตีเสมอ จากการโหม่งของอัลโมเอซ อาลี ก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ 1-1

นาทีที่ 77 เป็นกาตาร์ที่ได้ประตูชัยจากอัลโมเอซ อาลี เป็นประตูที่ 2 ของเขาในเกมนี้ และเป็นประตูที่ 3 ในรายการชิงแชมป์เอเชีย

หมดเวลาการแข่งขัน ทีมชาติจีนแพ้ทีมชาติกาตาร์ไป 1-2 ทำให้ตกรอบแรกด้วย 3 คะแนน จาก 3 นัด ส่วนกาตาร์มี 9 คะแนนจาก 3 นัด

อีกคู่หนึ่งที่สนามเจียงยิน ทีมชาติอุซเบกิสถานชุดอายุไม่เกิน 23 ปี พบกับทีมชาติโอมานชุดอายุไม่เกิน 23 ปี เป็นทีมชาติอุซเบกิสถานที่ชนะไป 1-0 จากการทำเข้าประตูตัวเองของธานี่ อัล รูไชดี้ ในนาทีที่ 36

สรุปการแข่งขันในกลุ่ม A เป็นทีมชาติกาตาร์ที่เข้ารอบเป็นที่ 1 ของกลุ่ม แข่ง 3 นัด มี 9 คะแนน ส่วนที่ 2 เป็นทีมชาติอุซเบกิสถานแข่ง 2 นัด มี 6 คะแนน