น้ำตาอาเซียน! เผยภาพ กวงไฮ ร่ำไห้หลังซัดดับจิงโจ้ U23 ชิงแชมป์เอเชีย

โลกออนไลน์ของเวียดนาม เผยภาพ เหงียน กวง ไฮ กองกลางจอมยิงไกลทีมชาติเวียดนาม ที่ออกอาการหลั่งน้ำตาด้วยความปลื้มปิติ หลังจากซัดประตูชัย พาทัพ ดาวทอง พลิกล็อกเอาชนะ ทีมชาติออสเตรเลีย 1-0 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบแรก กลุ่มดี ณ สนาม คุนชาน สปอร์ต เซ็นเตอร์ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา

ทีมชาติเวียดนาม ประเดิมสนามเกมแรกด้วยการพ่าย ทีมชาติเกาหลีใต้ 1-2 ก่อนจะแข่งขันนัดที่สองกับทีมชาติออสเตรเลีย โดยรูปเกมเป็นทีมจากแดนจิงโจ้ที่โหมบุกใส่ ขุนพลสกุลเหงียน แทบจะทั้งเกม แต่ในนาทีที่ 72 กองเชียร์ โอลีรูส์ ต้องเงียบกริบ เมื่อ เหงียน กว็อก ไฮ มิดฟิลด์จาก ฮานอย เอฟซี เก็บตกแถวสอง ยิงบอลจากนอกกรอบเขตโทษแฉลบผู้เล่น ออสเตรเลีย เข้าไป และเป็นประตูชัยให้ ทีมชาติเวียดนาม เก็บ 3 แต้มแรกในทัวร์นาเม้นต์นี้ได้สำเร็จ และมีโอกาสลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไป โดยเกมสุดท้ายจะพบกับ ทีมชาติซีเรีย ในวันที่ 17 มกราคมนี้ ต่อไป

72' GOAL! 1-0 🇻🇳

Nguyen Quang Hai scores his second goal of the tournament and puts the Golden Dragons in the catbird seat with 19 mins to go!#AFCU23 #VIEvAUS pic.twitter.com/BRPYYTjNfy

