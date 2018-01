เกาหลีใต้ 10 คนเจ๊าซีเรียไร้สกอร์ ชิงแชมป์เอเชีย

ทีมชาติเกาหลีใต้ต้องลุ้นถึงนัดสุดท้ายในเกมที่พบกับออสเตรเลีย หลังทำได้แค่ซีเรียแบบไร้สกอร์

รายการฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีที่สนามคุนชาน รอบแรก นัดที่ 2 กลุ่ม D ทีมชาติเกาหลีใต้ชุดอายุไม่เกิน 23 ปีพบทีมชาติซีเรีย ชุดอายุไม่เกิน 23 ปี ในนัดแรกเกาหลีใต้ชนะเวียดนาม 2-1 ส่วนซีเรียแพ้ออสเตรเลีย 1-3

นาทีที่ 17 เกาหลีใต้เริ่มทักทายก่อน จาก ยุน ซึง-วอนได้ยิงไกล แต่บอลไม่ตรงกรอบ

17' CHANCE! Yoon Seung-Won's volley runs slightly wide off the bar but a good play from the 22-year-old!#AFCU23 #SYRvKOR pic.twitter.com/cj5msRmD20 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 14, 2018

นาทีที่ 40 โมฮัมเหม็ด ราฟาต ของซีเรีย เลี้ยงบอลจากครึ่งสนามแล้วสับไก แต่ไม่ตรงกรอบ จบครึ่งแรกเกาหลีใต้เสมอซีเรีย 0-0

40' CHANCE! Mohamad Rafat works his feet beautifully and fires away but the ball soars too high and clears the goalposts!#AFCU23 #SYRvKOR pic.twitter.com/eX2V1UrXFT — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 14, 2018

นาทีที่ 60 ฮัน ซึง-กิว มีโอกาสได้ยิงบริเวณหัวกระโหลก แต่คาเหล็ด อิบราฮิม นายทวารซีเรียรับไว้ได้

นาทีที่ 80 จาง ยุน-โฮ มีโอกาสได้ยิงในกรอบเขตโทษ แต่บอลหลุดเสาออกไป

นาทีที่ 90+1 เกาหลีใต้เหลือผู้เล่น 10 คน เมื่อคิม มุน-ฮวาน ได้ใบเหลืองใบที่สองเป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม จากการไปผลักใส่อาห์หมัด อัล อาห์หมัด

90+1' Kim Moon-Hwan earns his second yellow card of the day for this bad foul on Ahmad Al Ahmad! #AFCU23 #SYRvKOR pic.twitter.com/pQAA7Idvcx — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 14, 2018

หมดเวลาการแข่งขัน เกาหลีใต้เสมอซีเรียไป 0-0 แบ่งกันไปทีมละ 1 คะแนน เกาหลีใต้แข่ง 2 นัดมี 4 คะแนน ส่วนซีเรียแข่ง 2 นัดมี 1 คะแนน

🇰🇷 lead Group D by just 1⃣ point as we go into the final round of #AFCU23 group stage fixtures! pic.twitter.com/CJewDuT29w — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 14, 2018

นัดสุดท้ายแข่งขันพร้อมกันในวันที่ 17 มกราคม เวลา 18.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย

(สนามคุนชาน) ทีมชาติเกาหลีใต้ชุดอายุไม่เกิน 23 ปี พบ ทีมชาติออสเตรเลียชุดไม่อายุเกิน 23 ปี

(สนามฉางชู) ทีมชาติเวียดนามชุดอายุไม่เกิน 23 ปี พบ ทีมชาติซีเรียชุดไม่อายุเกิน 23 ปี