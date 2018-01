กวงไฮจัดให้! เวียดนามพลิกล็อกชนะออสเตรเลีย 1-0

เหงียน กวง ไฮ กลายเป็นฮีโร่ของชาวเวียดนาม เมื่อซัดจากระยะ 18 หลาเป็นประตูชัยให้เวียดนามชนะออสเตรเลีย 1-0 ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี

เกมฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียกลุ่ม D เวลา 15.00 น. ที่สนามคุนชาน ทีมชาติเวียดนามชุดอายุไม่เกิน 23 ปี พบกับทีมชาติออสเตรเลียชุดอายุไม่เกิน 23 ปี

โดยในเกมแรก เวียดนามแพ้เกาหลีใต้หวุดหวิด 1-2 ส่วนออสเตรเลียถล่มซีเรียไป 3-1

นาทีที่ 12 ออสเตรเลียได้ลูกฟรีคิก เป็นอัจดิน รุสติก ที่ยิงไปติดเซฟบุย เทียน ดุง

🇻🇳 will need a stronger wall than that, as Ajdin Hrustic almost fires in a perfect free kick! #AFCU23 #VIEvAUS pic.twitter.com/i78WcnD4ev

นาทีที่ 33 เวียดนามมีโอกาสได้ประตู จากจังหวะที่เหงียน กงเฟิงล็อกหลบ พอล อิซโซ่ ได้ แต่รูออน ทองยิก สกัดออกหลังไปได้อย่างหวุดหวิด

นาทีที่ 38 เป็นเหงียน กวง ไฮ ได้ลองสับไก แต่เป็นอิซโซ่ที่โชว์ฟอร์มซุปเปอร์เซฟ บินปัดออกไปได้ จบครึ่งแรกทั้งสองทีมยังเสมอกันอยู่ 0-0

นาทีที่ 60 วู วาน ตันห์ มีโอกาสได้ลองสับไก อิซโซ่รับบอลไม่อยู่ แต่บอลหลุดออกข้างไป

นาทีที่ 65 ออสเตรเลียเกือบได้ประตูขึ้นนำจากลูกโหม่งของคีนู บัคคุส แต่กรรมการเป่าให้เป็นลูกล้ำหน้าไปเสียก่อน

นาทีที่ 72 เป็นเวียดนามที่ได้ประตูขึ้นนำ จากการที่แนวรับออสเตรเลียสกัดบอลไม่ขาด บอลเข้าทางเหงียน กวง ไฮ จากระยะ 18 หลาเป็นประตูขึ้นนำ 1-0

72' GOAL! 1-0 🇻🇳

Nguyen Quang Hai scores his second goal of the tournament and puts the Golden Dragons in the catbird seat with 19 mins to go!#AFCU23 #VIEvAUS pic.twitter.com/BRPYYTjNfy

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 14, 2018