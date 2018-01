มาเลย์เจ๊าจอร์แดน ซาอุเจ๊าอิรักไร้สกอร์ ชิงแชมป์เอเชีย

มาเลเซียสามารถคว้าแต้มแรกจากการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ส่วนซาอุดิแาระเบียเสมออิรักไปแบบไร้สกอร์

รายการฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี กลุ่ม C เวลา 15.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ที่สนามฉางชู ทีมชาติมาเลเซียชุดอายุไม่เกิน 23 ปี พบกับทีมชาติจอร์แดนชุดอายุไม่เกิน 23 ปี

น.16 ทีมชาติจอร์แดนได้ประตูนำไปก่อน จากวาร์ด อัล บาร์รี่

น.43 มาเลเซียได้ประตูตีเสมอจากลูกจุดโทษของซาฟาวี ราซิด จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ 1-1

Safawi Rasid gets his second goal of the tournament with a thunderous penalty. Game on! #AFCU23 #MASvJOR pic.twitter.com/sI2UW8FTTx

ในครึ่งหลัง ทั้งสองทีมไม่มีใครทำประตูกันได้ หมดเวลาการแข่งขัน มาเลเซียเสมอจอร์แดน ไป 1-1 แบ่งกันไปทีมละ 1 คะแนน

ส่วนอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม C เวลา 18.30 น. ที่สนามฉางชู ทีมชาติซาอุดิอาระเบียชุดอายุไม่เกิน 23 ปี พบกับ ทีมชาติอิรักชุดอายุไม่เกิน 23 ปี ผลปรากฎว่า ทั้ง 2 ทีมไม่มีใครทำประตูกันได้เสมอกันไป 0-0

แข่ง 2 นัด อิรักนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม C ที่ 4 คะแนน ส่วนจอร์แดนและซาอุดิอาระเบียมี 2 คะแนนเท่ากัน และมาเลเซียมี 1 คะแนน

🇮🇶 hold a two-point lead at the top of Group C after two games played at the #AFCU23 Championship! pic.twitter.com/yKpQcvPGTd

— #AFCU23 (@theafcdotcom) January 13, 2018