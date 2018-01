รั้งฝูง(ชั่วคราว)!เกาหลีเหนือตามเจ๊าปาเลสไตน์ 1-1 ชิงแชมป์เอเชีย

โสมแดงไม่ยอมแพ้หลังไล่บดไล่บี้ตามเจ๊า ปาเลสไตน์ 1-1 เก็บ 1 คะแนนรั้งจ่าฝูงกลุ่มบีศึกชิงแชมป์เอเชีย

เมื่อวันที่ 13 มกราคม การแข่งขันฟุตบอลศึกแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย กลุ่ม บี ระหว่าง ทีมชาติปาเลสไตน์ พบ ทีมชาติเกาหลีเหนือ ที่สนาม เจียงหยิน สปอร์ต เซ็นเตอร์ เวลา 15.00 น.ตามเวลาประเทศไทย

ทัพสิงโตคะนาอัน รั้งอันfดับบ๊วยของกลุ่มนัดแรกเป็นฝ่ายปราชัยต่อทีมชาติญี่ปุ่น 1-0 ส่วนอันดับ 2 อย่าง นักเตะพลังโสม เอาชนะ ทีมชาติไทย ไปด้วยสกอร์ 1-0 เช่นกัน ซึ่งผลปรากฏว่าเกมนัดที่สองเป็น เสมอกันไป 1-1 โดย ปาเลสไตน์ ออกขึ้นนำไปก่อนจาก โอเดย์ ดับบักห์ น.16

Oday Dabbagh opens the books for the Palestinians, taking advantage of a fair bit of confusion! 😳 #AFCU23 #PALvPRK pic.twitter.com/qUpqpUosOP

ก่อนที่ เกาหลีเหนือ จะไล่ตีเสมอจากการทำเข้าประตูตัวเองของโมฮัมเหม็ด ราชิด น.74

74' GOAL 1-1 🇰🇵

🇵🇸 shoot themselves in the foot as Mohammed Rashid scores an own goal!#AFCU23 #PALvPRK pic.twitter.com/G5gNNGulLj

