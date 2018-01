อุซเบควงกาตาร์เฮชิงแชมป์เอเชียนัดสอง

เจ้าภาพฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียต้องลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้าย หลังแพ้ให้กับอุซเบกิสถาน

ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี กลุ่ม A เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา คู่แรกที่สนามฉางโจว โอลิมปิก สเตเดี้ยม ทีมชาติจีนรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี

ผลปรากฏว่า ทีมชาติอุซเบกิสถานเป็นฝ่ายเอาชนะด้วยสกอร์ 1-0 จากผลงานของโคจิอักบาร์ อาลีโจนอฟ ในนาทีที่ 14 คว้า 3 แต้มแรกจากการแข่งขัน 2 นัด

13' GOAL! 1-0 🇺🇿 Khojiakbar Alijonov puts 🇺🇿 in front with a neat finish into the bottom corner!#AFCU23 #UZBvCHN pic.twitter.com/lmTlJDnROR — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 12, 2018

ส่วนคู่ที่ 2 แข่งที่สนามฉางโจว โอลิมปิกเช่นกัน ทีมชาติโอมานชุดอายุไม่เกิน 23 ปีพบกับทีมชาติกาตาร์ชุดอายุไม่เกิน 23 ปี

ผลปรากฏว่า ทีมชาติกาตาร์เอาชนะไปได้ 1-0 จากอัคราม อาฟิฟ นาทีที่ 42 ส่งผลให้กาตาร์มี 6 คะแนน

43' GOAL! 1-0 Qatar Akram Afif puts 🇶🇦 in front just before half-time with a neat finish!#AFCU23 #OMAvQAT pic.twitter.com/yEKcgZxOCl — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 12, 2018

สรุปผผลการแข่งขัน กาตาร์ แข่ง 2 นัดมี 6 คะแนน ส่วนจีนและอุซเบกิสถานมี 3 คะแนนเท่ากัน และโอมานยังไม่มีคะแนน

🇶🇦 lead #AFCU23 Group A by 3⃣ points after the second round of fixtures! pic.twitter.com/kHNuouJlV2 — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 12, 2018

เกมนัดสุดท้ายแข่งขันพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม เวลา 15.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย

(สนามฉางโจว) ทีมชาติจีนชุดอายุไม่เกิน 23 ปี – ทีมชาติกาตาร์ชุดอายุไม่เกิน 23 ปี

(สนามเจียงยิน) ทีมชาติอุซเบกิสถานชุดอายุไม่เกิน 23 ปี – ทีมชาติโอมานชุดอายุไม่เกิน 23 ปี