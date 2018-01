ออสเตรเลียควงเกาหลีใต้เฮชิงแชมป์เอเชียกลุ่ม D

ทีมชาติออสเตรเลียและทีมชาติเกาหลีใต้ ประเดิมสนามเกมแรกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในกลุ่ม D ด้วยชัยชนะเหนือซีเรียและเวียดนาม

ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียที่สนามคุนชาน เวลา 15.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ทีมชาติออสเตรเลียชุดอายุไม่เกิน 23 ปีพบกับทีมชาติซีเรียชุดอายุไม่เกิน 23 ปี

เริ่มเกมได้ 3 นาที เป็นออสเตรเลียขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากการชาร์จจ่อๆ ของจอร์จ แบล็กวูด

8' GOAL! 1-0 Australia George Blackwood taps home an early goal for the Olyroos as they take the lead inside the first 10 minutes!#AFCU23 #AUSvSYR pic.twitter.com/68gMiRL7KY — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 11, 2018

ท้ายครึ่งแรก ออสเตรเลียได้ประตูทิ้งห่าง 2-0 จากการโหม่งของบรูซ คาเมา

42' GOAL! 2-0 Australia And the Aussies double their lead!Bruce Kamau gets on the end of a brilliant cross from Milislav Popovic to head home.#AFCU23 #AUSvSYR pic.twitter.com/KaexybwY6H — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 11, 2018

เริ่มครึ่งหลัง เป็นซีเรียที่ได้ประตูตีไข่แตกในนาทีที่ 53 จากการสกัดเข้าประตูตัวเองของโธมัส เด็ง

53' GOAL! 1-2 Syria The Syrians are back into the game courtesy of an own goal by Thomas Deng!#AFCU23 #AUSvSYR pic.twitter.com/9ZNVLAjSPX — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 11, 2018

ออสเตรเลียได้ประตูที่ 3 ปิดท้ายในนาทีที่ 77 จากแบล็ควูดคนเดิม หมดการแข่งขัน ออสเตรเลียชนะซีเรียไป 3-1 ขึ้นเป็นจ่าฝูงกลุ่ม D

FT: Australia 🇦🇺 3 – 1 Syria 🇸🇾 Sublime start for Australia in their #AFCU23 campaign opener after a convincing win over Syria in Group D! #AFCU23 #AUSvSYR pic.twitter.com/A17N4MZmeH — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 11, 2018

อีกคู่หนึ่งในกลุ่ม D ที่สนามคุนชาน เวลา 18.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย ทีมชาติเกาหลีใต้ชุดอายุไม่เกิน 23 ปี พบกับทีมชาติเวียดนามชุดอายุไม่เกิน 23 ปี

นาทีที่ 17 เป็นเวียดนามที่พลิกขึ้นนำไปก่อนจากการยิงบริเวณกรอบเขตโทษของเหงียน กวง ไฮ

17' GOAL 1-0 Vietnam 🇻🇳 take the lead against the run of play after Nguyen Quang Hai scored an absolute belter from the edge of the box!#AFCU23 #KORvVIE pic.twitter.com/LDKjfdB7c1 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 11, 2018

นาทีที่ 29 เป็นเกาหลีใต้ที่ได้ประตูตีเสมอ 1-1 จากโช ยัง-วุค และจบครึ่งแรกไปด้วยประตูนี้

นาทีที่ 48 เกาหลีใต้ได้จุดโทษ แต่ยุน ซึง-วอน ชิปลูกจุดโทษเข้ามือบุย เทียน ดุง ผู้รักษาประตูเวียดนาม

48' Penalty miss! Yoon Seung-Won makes an absolute blunder as his penalty is easily saved!#AFCU23 #KORvVIE pic.twitter.com/N8ndUco4yR — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 11, 2018

ในที่สุด เกาหลีใต้ได้ประตูขึ้นนำและประตูชัยได้ในนาทีที่ 73 จากการโหม่งของอี คึน-โฮ หมดเวลาการแข่งขัน เกาหลีใต้พลิกแซงชนะเวียดนาม 2-1 คว้าสามแต้มเป็นอันดับ 2 รองจากออสเตรเลีย เพราะประตูได้เสียด้อยกว่า

73' GOAL! 2-1 🇰🇷 Lee Keun-Hom flicks the ball into the net after a delightful free kick from Yoon Seung-Won!#AFCU23 #KORvVIE pic.twitter.com/ROI6c7gAkJ — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 11, 2018

เกมนัดต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม ทีมชาติเวียดนามชุดอายุไม่เกิน 23ปี พบ ทีมชาติออสเตรเลียชุดอายุไม่เกิน 23ปี เวลา 15.00 น.

ทีมชาติซีเรียชุดอายุไม่เกิน 23ปี พบ ทีัมชาติเกาหลีใต้ชุดอายุไม่เกิน 23ปี เวลา 18.30 น.

ทั้ง 2 คู่ แข่งขันกันที่สนามคุนชาน