ญี่ปุ่นเฉือนปาเลสไตน์หืด ซาอุไล่เจ๊าจอร์แดน ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย

ทีมชาติญี่ปุ่น แชมป์เก่าเฉือนเอาชนะปาเลสไตน์น้องใหม่รายการนี้ไปแบบหวุดหวิด ส่วนซาอุดิอาระเบียได้จุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บตีเสมอจอร์แดนอย่างสนุก ในรายการฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน 23 ปี

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย กลุ่ม B ที่สนามเจียงยิน ทีมชาติญี่ปุ่นชุดอายุไม่เกิน 23 ปี แชมป์เก่า พบกับ ทีมชาติปาเลสไตน์ชุดอายุไม่เกิน 23 ปีที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเป็นครั้งแรก เป็นญี่ปุ่นที่ชนะปาเลสไตน์ไป 1-0 จากผลงานของโค อิตะกุระในนาที่ 20 ทำให้ญี่ปุ่นมี 3 แต้มเท่ากันกับเกาหลีเหนือที่ชนะทีมชาติไทยไป 1-0

20' GOAL! 1-0 Japan! Leftback Ko Itakura makes it look easy as anything as he opens the scoring for Japan.#AFCU23 #JPNvPAL pic.twitter.com/wvPqFBDXIY — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 10, 2018

ส่วนในกลุ่ม C ที่สนามฉางชู เป็นซาอุดิอาระเบียชุดอายุไม่เกิน 23 ปี ที่ไล่ตีเสมอชุดอายุไม่เกิน 23 ปี จอร์แดนได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ 2-2 ทั้งที่โดนจอร์แดนนำก่อน 2-0

โดยจอร์แดนได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่ 12 จากบาฮา ไฟซาล และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ จอร์แดน 1-0 ซาอุดิอาระเบีย

12' GOAL! 1-0 Jordan Baha Faisal slots in neatly, after Ali Lajami's horrendous mistake, to put Jordan in front within the first 15 mins!#JORvKSA #AFCU23#JORvKSA #AFCU23 pic.twitter.com/siv411JeCh — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 10, 2018

จอร์แดนได้ประตูที่ 2 ในนาทีที่ 78 จากการยิงไกลของไฟซาล คนเดิม

78' GOAL! Jordan 2-0 Baha Faisal doubles the lead for Jordan with an absolute firecracker 🎆 of a goal!#JORvKSA #AFCU23 pic.twitter.com/nERyz9aNPp — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 10, 2018

ในนาทีที่ 85 ซาอุดิอาระเบียไล่ตีตื้นมาเป็น 2-1 จากการโหม่งของอับดุลเลลาห์ อัลอัมรี

85' GOAL! 1-2 Saudi Arabia Abdulelah Al Amri pulls one back for Saudi Arabia. Do we have a comeback on the cards here?#JORvKSA #AFCU23 pic.twitter.com/RtgPm54zet — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 10, 2018

เกมทำท่าจะจบลงด้วยชัยชนะของจอร์แดน แต่แล้วในนาทีที่ 90+4 เป็นซาอุดิอาระเบียที่ได้จุดโทษ และราคาน อัล อเนซ สังหารไม่พลาด เป็นประตูตีเสมอให้กับซาอุดิอาระเบียแบ่งแต้มจากจอร์แดนได้อย่างสนุก 2-2