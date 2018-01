ชมจังหวะโซโลเดี่ยวของแข้งอิรักเกมถล่มมาเลเซีย 4-1 (มีคลิป)

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน 23 ปี มีประตูสวยๆมาให้แฟนบอลได้รับชมกัน

ในนาทีที่ 81 จากจังหวะที่ผู้เล่นมาเลเซียจ่ายบอลคืนหลังพลาด ฮุสเซน อาลี วิ่งไปฉกบอล แล้วล็อกหลบอดัม นอร์ อัซลิน ก่อนหลอกผู้รักษาประตูอิฟวัต อัคมาล หลุดเข้ายิงประตูโล่งๆ เป็นประตูที่ 4 ปิดท้ายให้อิรักชนะมาเลเซียไป 4-1

81' GOAL! 4-1 Iraq

Oh dear, oh dear! Another spell of awful defending from the Malaysians results in a fourth goal for Iraq with Hussein Ali getting on the score sheet.#AFCU23 #IRQvMAS pic.twitter.com/Pq2ERSNrfs

